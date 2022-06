El apuesto actor turco Kerem Bürsin, que ha conquistado a sus fans españolas tanto como su compañero Can Yaman, está últimamente rodeado de noticias, que a menudo son una de cal y otra de arena. Por un lado, no deja de triunfar profesionalmente y cada día se acerca un poquito más a nuestro país, donde podría tener proyectos como productor para un futuro muy próximo. Pero por otro, llevamos meses lamentando la crisis y ruptura con su pareja sentimental y coprotagonista de Love is in the air, Hande Erçel. Este fin de semana, el actor ha llegado a su 35 cumpleaños, concretamente el pasado sábado 4 de junio, y lo que se anunciaba como una celebración íntima y tranquila, ha llegado rodeada de rumores de reconciliación.

Bürsin anunció que pasaría su cumpleaños en la intimidad sin confirmar con quién ni cómo lo festejaría. "No haré nada especial. Estaré en casa con mi perro como un día normal", aseguró a la prensa turca. Sin embargo, hemos podido ver algunas imágenes de él soplando las velas de una tarta rodeado de amigos, en algún lugar al aire libre, sonriente, feliz y muy animado. Lo que no podíamos imaginar es que quizás ese rostro iluminado y alegre tuviera que ver con una posible reconciliación con Hande Erçel.

¿Se reconcilian Kerem Bürsin y Hande Erçel?

Han sido muchas las ideas y venidas desde principios de año cuando se anunció la crisis entre la pareja, una de las más queridas del panorama televisivo turco. Al parecer todo estalló por los celos de la actriz, que podían tener que ver con otra grande de la pequeña pantalla de aquel país, Demet Özdemir. Desde ese momento, todo fueron pequeños pasos hacia un total alejamiento de la pareja: primero con mensajes de doble sentido en redes sociales; luego con la eliminación de fotografías en común de las cuentas de Hande sobre todo; más tarde, con la desaparición de ambos como seguidores de sus respectivas cuentas de Instagram, y por último con la aparente confirmación de un nuevo idilio por parte de la bella intérprete.

Pues bien, todo eso podría no haber sido más que una rabieta pasajera y la pareja podría estar retomando su idilio. Nada está confirmado aún, pero los medios de comunicación turcos han despertado informando de que la pareja habría sido vista en Estambul, en un acto público y manteniendo una animada charla, que obviamente chocaría con la frialdad con la que se han estado tratando a través de las redes sociales en los últimos meses. Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los próximos días y qué tiene que decir Kaan Yildirim, el supuesto nuevo novio de Hande Erçel.

Proyectos profesionales de Kerem Bürsin

Mientras tanto, Kerem Bürsin sigue más centrado que nunca en su vida profesional. Tras los primeros pasos dados en España, donde estuvo primero en Canarias invitado como embajador de la Swim Week by Moda Cálida, y más tarde en Málaga, en el Festival de Cine, donde hizo buenos contactos con Antonio Banderas, el turco parece estar dispuesto a abrirse camino en nuestro país, de momento como productor.

Por otro lado, está a punto de estrenar la película Eflâtun, que protagoniza junto a Irem Helvacioglu (Fugitiva). Se trata de su octavo filme, mientras que en televisión ha trabajado en seis producciones, siendo Love is in the air, la última.

