Kerem Bürsin ha encontrado en Málaga un refugio ideal durante las últimas semanas. Después de ser invitado al Festival de cine del pasado mes de marzo, el actor de 'Love is in the air' no ha abandonado la ciudad andaluza de la que disfruta con un anfitrión de de excepción: Antonio Banderas. El actor malagueño conoció al turco cuando este acudió a ver su espectáculo en el teatro, una representación que le conmovió y tras la cual tuvieron una larga y grata conversación que unió a ambos. Kerem había confesado momentos antes que el español era su ídolo de pequeño, haciendo que quisiera dedicarse a la actuación.

Ahora, el actor estrella en el mundo gracias a sus telenovelas, no solo ha cumplido su sueño de conocer a su ídolo sino que se ha convertido en su amigo. Y es que el malagueño le ha invitado a vivir la Semana Santa desde dentro, compartiendo la gran devoción que tiene por esta fiesta. Así, ambos han compartido un balcón para disfrutar del paso del Cautivo en el que ha estado también con su novia Nicole Kimbel.

Antonio Banderas ha sido el encargado de compartir una imagen en la que se les puede ver a los tres en el balcón así como un selfie junto a su compañero de profesión: "Un placer compartir contigo una tradición ancestral de mi tierra. Siempre serás muy bienvenido querido Kerem!", ha escrito el malagueño. "El placer ha sido todo mío. Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal, Málaga, fue otra cosa y compartir esto contigo fue un honor", respondía el turco.

La imagen ha revolucionado las redes sociales al ver a ídolo y admirador juntos. Y es que se desconoce si Kerem ha vuelto a España o nunca se ha ido. ¿Podría estar gestionando algún nuevo proyecto en nuestro país? El actor confesó en el propio Festival de Málaga que le gustaría trabajar en España, ¿cumplirá también este sueño?

