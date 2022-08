La noticia corrió como la pólvora: este lunes 8 de agosto fallecía la actriz Olivia Newton-John a causa de un cáncer de mama contra el que llevaba luchando 30 años. La protagonista de 'Grease' ha dejado un gran vacío en la industria del cine tras dar vida a uno de los personajes más icónicos de los 80, y decenas de famosos se han volcado a la hora de dar su último adiós a Olivia públicamente, pero sin duda el más esperado era el de su compañero y amigo John Travolta.

Ambos dieron vida a una de las parejas más queridas del cine, Sandy y Danny Zuko, y desde entonces los dos guardaron una gran amistad, por lo que John no ha dudado en dar su último adiós a su amiga en Instagram: "Mi queridísima Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te veremos al final del camino y estaremos juntos otra vez. Siempre tuyo desde el primer momento en que te vi, tu Danny, tu John", ha escrito el actor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Travolta ha dedicado sus posts en más de una ocasión a Olivia, ya sea para celebrar su amistad, para felicitarle su cumpleaños o simplemente para desearle lo mejor, pero sin lugar a dudas este último post ha sido el más duro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La noticia de la muerte de Olivia le llega a John sólo dos años después de despedir a su mujer, Kelly Preston, que falleció en julio de 2020 precisamente también de un cáncer de mama al que tuvo que hacer frente durante dos años.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una de las últimas veces que la pareja de intérpretes se dejó ver junta fue en diciembre de 2019, cuando en Tampa se organizó un festival para recordar la película 'Grease', donde se entonaron las canciones del film junto a los personajes del mismo. Ésta, sin embargo, no fue la única película que hicieron juntos: también coincidieron en le rodaje de 'Tal para cual', de 1983.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io