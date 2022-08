La Gala Starlite congregó en Marbella una gran cantidad de rostros conocidos de todas partes del mundo: desde Antonio Banderas, anfitrión del evento a Andrea Boceli pasando por Richard Gere, William Levy o el propio Diego Boneta. El mexicano fue uno de los galardonados por la Fundación Starlite por su faceta más solidaria, algo que se le reconoció con un premio entregado en el escenario, sin embargo, el protagonista de 'Luis Miguel: la serie' no se limitó a recoger el galardón, sino que también aprovechó el momento para cantar a todos los presentes poniendo ritmo a la gala que se celebraba en Marbella.

Entre los asistentes se encontraban sus compañeros y amigos William Levy, Aislinn Derbez, quien se encargo de grabarlo todo, y su hermano Vadhir, su madre, Astrid Boneta, y su suegra, Lili Notni. En la misma mesa, el español Iván Sánchez quien también ejerció de presentador al inicio de la gala junto con Luján Argüelles.

Instagram

Todos acudieron para arropar a Diego Boneta en la recogida de su premio, pero lo que no esperaban es que el cantante y actor tuviera una sorpresa guardada para su novia, Renata Notni. Una vez en el escenario, y tras recoger su premio, Diego se disponía a cantar una canción a piano y voz, un tema que dedicó a Renata.

Instagram

Desde la mesa, la actriz escuchó atenta la canción de su novio terminando la canción en pie para aplaudirlo por todo lo alto. "Qué lindo lo ha cantado", acertaba a decir emocionada cuando terminaba el tema. Temblando se dirigía a Aislinn asegurando que no sabía qué contestar. A su lado, su madre y su suegra se emocionaban también por la situación.

Instagram

Y es que, la que fue la pareja sorpresa el año pasado se ha consolidado como una de las relaciones más sólidas. Después de las rupturas de Carmen Villalobos y Sebastian Caicedo, y de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, esperamos que ambos tengan mucha más suerte y disfruten de su amor al máximo.

