Richard Gere y Alejandra Silva Gtres La pareja ha sido uno de los grandes atractivos para los fotógrafos debido a que hacía mucho tiempo que no se dejaban ver por actos públicos. El actor se mostró muy cariñoso con su esposa y madre de dos de sus hijos.

Antonio Banderas y Nicolle Kimpbell Gtres El gran anfitrión de la noche no pudo faltar en el photocall con su ya tradicional chaqueta blanca de smoking. Su novia apostó por un vestido en azul de tirantes con lentejuelas, a juego con su cartera y el pelo suelto.

Fiona Ferrer Gtres La autora de la novela 'La estilista', de la que nos habló en una entrevista en exclusiva, apostó por el azul y el negro en una elegante combinación.

Aislinn Derbez Gtres La actriz mexicana de 'La casa de las flores' viajó a Marbella acompañada de su hermano Vadhir Derbez para apoyar a Diego Boneta quien subió al escenario y dedicó una canción a su novia, Renata Notni, también presente.

William Levy Gtres El cubano ha disfrutado de la compañía de sus compañeros de telenovela en el momento en el que suena una posible reconciliación con su mujer, Elizabeth Gutiérrez.

Emmanuel Esparza Gtres El actor que interpretó a Víctor en 'Servir y proteger' no se ha querido perder el concierto que ya es un gran evento social en Marbella.

Vanesa Lorenzo Gtres La modelo española ha apostado por un elegante turquesa para posar en el photocall.

Ivan Sánchez e Irene Esser Gtres El actor ha posado por primera vez con su novia, la Miss Venezuela, en un photocall.

Victoria Federica Gtres La sobrina del Rey Felipe VI ha apostado por un vestido asimétrico con estampado geométrico para posar en esta gala Starlite.

Ana Obregón Gtres La presentadora ha derrochado elegancia con su vestido blanco en palabra de honor con un cuello en cuerda que continuaba como estampado hasta la cintura. Parece que poco a poco Ana Obregón va recuperando la sonrisa y volviendo a la vida pública.

Beatriz de Orleans Gtres Cómoda y elegante, la aristócrata y periodista de moda ha apostado por el lino blanco para su look.

Barbara Kimpel y Frederic Lerner Gtres Por el photocall también han pasado el músico francés y la licenciada en psicología y hermana gemela de Nicole Kimpel, es decir, los cuñados de Antonio Banderas.

Loles León Gtres La actriz ha posado con un estilo juvenil y veraniego con el que ha conquistado a todos.

Luján Argüelles Gtres La presentadora ha apostado por un estilo bohemio con una falda de tul y unos mangas abullonadas.

Santiago Segura Gtres El director de 'Padre no hay más que uno' acudía en bermudas blancas, con calcetines altos y zapatillas de deporte, acompañado de una levita negra y camiseta a rayas horizontales. Definitivamente, un estilo propio.

Agustín Bravo y Susana Abad Gtres El periodista radiofónico y su mujer acudían de lo más elegante a la gala combinando el blanco, negro y rojo. Un elección segura.

Ainhoa Arteta Gtres La cantante ha acudido muy colorida con un elegante atuendo combinado con una trenza lateral que nos hacía recordar a una princesa de cuento.

María Casado y Martina DiRosso Gtres La presentadora y socia de Antonio Banderas posaba en el photocall con su novia, con quien la vimos por primera vez precisamente en el Starlite del año pasado.

Carmen Lomana Gtres La aristócrata ha apostado por los colores cálidos para este conjunto, ceñido por un cinturón en negro con estilo bohemio que encajaba a la perfección.

Fran Rivera y Lourdes Montes Gtres Mientras que el torero apostaba por el blanco y el lino, su mujer lo hacía por el rojo pasión con un muy elegante conjunto de palabra de honor y mangas abullonadas.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier Gtres La supermodelo argentina y el empresario han apostado por el clásico y elegante negro, aunque ella ha sorprendido con un conjunto con un diseño floral en rojo.

Carla Pereyra Gtres Con un elegante vestido asimétrico en negro, la mujer del Cholo Simeone lucía el tipazo que tiene presumiendo de abdominales.

