El actor escocés Robbie Coltrane ha fallecido este 14 de octubre en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia. Apenas unos días después de conocer el fallecimiento de otra actriz de renombre, Angela Lansbury. Una triste noticia que ha impactado entre los seguidores de la saga cinematográfica de Harry Potter pues se había ganado el cariño de varias generaciones interpretando a uno de los personajes más entrañables de la saga de libros: Hagrid, el guardabosques. "Robbie probablemente será recordado durante las próximas décadas como Hagrid, un papel que dio alegría tanto a niños como adultos, provocando un torrente de cartas de fans cada semana desde hace veinte años", explicaba su agente, Belinda Wrigth, en un comunicado en el que daba la triste noticia. Aunque este no fue el único personaje que interpretó en su dilatada carrera donde se le reconoció como uno de los mejores humoristas de Escocia.

Robbie Coltrane con parte del reparto de Harry Potter en uno de sus escenarios Kevin Kolczynski/Universal

Su carrera arrancó a finales de los años 70 haciendo todo tipo de papeles aunque pronto vio que la comedia era su género por excelencia. Así participó en varios programas de sketches como 'A Kick Up the Eighties' o 'Alfresco' donde coincidió con grandes nombres británicos como Hugh Laurie (House), Emma Thompson, con quien coincidiría años más tarde en Harry Potter, o el reconocido Stephen Fry. Más tarde aparecería en las películas de James Bond Golden Eye (2005) y El mañana nunca es suficiente (1999). A lo largo de su carrera se hizo con 5 premios Bafta y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

El adiós de grandes figuras

Las reacciones sobre su fallecimiento no se han hecho esperar y grandes nombres de la actuación, con los que compartió set y escenario, han expresado el dolor por su muerte, de la cual no ha trascendido el motivo.

Stephen Fry ha sido uno de los primeros en reaccionar dedicándole un mensaje: "Conocí a Robbie Coltrane hace casi exactamente 40 años. Estaba asombrado/aterrado/enamorado, todo al mismo tiempo. Tal profundidad, poder y talento: lo suficientemente divertido como para causar hipo y bocinazos mientras hacíamos nuestro primer programa de televisión, "Alfresco". Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente"

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

I first met Robbie Coltrane almost exactly 40 years ago. I was awe/terror/love struck all at the same time. Such depth, power & talent: funny enough to cause helpless hiccups & honking as we made our first TV show, “Alfresco”. Farewell, old fellow. You’ll be so dreadfully missed — Stephen Fry (@stephenfry) October 14, 2022

También se ha querido despedir de él Emma Watson, quien participará en 'Atatürk', quien compartió horas de rodaje en la saga de Harry Potter, interpretando a Hermione: "Robbie era como el tío más divertido que he tenido, pero sobre todo era profundamente cariñoso y compasivo conmigo cuando era niña y adulta. Su talento era inmenso, tenía sentido que interpretara a un gigante: podía llenar cualquier espacio con su brillantez. Robbie, si alguna vez llego a ser tan amable como tú fuiste conmigo en un set de grabación, te prometo que lo haré en tu nombre y en tu memoria. Sepa cuánto lo adoro y lo admiro. Extrañaré mucho tu ternura, tus apodos, tu calidez, tus risas y tus abrazos. Nos hiciste una familia. Sé que fuiste eso para nosotros".

Instagram

El protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, también ha tenido unas palabras para el actor: "Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía mantenernos riendo constantemente cuando niños en el set, he especialmente gratos recuerdos de él manteniendo nuestros espíritus arriba en 'Prisionero de Azkaban', cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la choza de Hagrid y estaba contando historias y haciendo chistes para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.