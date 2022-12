Ivana Icardi sorprende con un nuevo proyecto profesional. La argentina, que se hizo popular en nuestro país tras participar en 'Supervivientes 2020' ha utilizado sus redes sociales para revelar su nueva ilusión laboral: un libro. Bajo el nombre 'Viaje de amor y soledad', la influencer, madre de una niña Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra al que conoció en el reality de supervivencia, sorprendía a todos sus seguidores con este lanzamiento editorial. "No es un proyecto de un semana. Lleva meses, años, cocinándose y teníamos que estar seguros de que todo estuviese bien. Digo 'nosotras' porque este proyecto también implica a mi madre. Sin ella, esto no hubiese sido posible", decía en sus historias de Instagram tras compartir su debut en el mundo literario.

Tras presumir de su nueva casa de soltera, Ivana Icardi ha dado todos los detalles de su libro 'Viaje de amor y soledad. "Por fin he podido hacerles partícipe de este proyecto que tanta ilusión nos hace a mi madre y a mí", escribió. Según escribía, la expareja de Hugo Sierra este lanzamiento "habrá pillado a muchos por sorpresa" y matizaba que "las cosas hay que protegerlas hasta que se hacen realidad". Asimismo, ha señalado que "desea de todo corazón" que le guste a los lectores esta nueva novela que ha hecho "con tanto cariño y trabajo". Rocío Flores, la que fue su compañera en 'Supervivientes', compartió la publicación en su Instagram y le deseó la mayor de las suertes a la que fue su compañera y amiga.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, Ivana Icardi, que la pasada primavera se realizó una rinoplastia, ha aprovechado para adelantar la sinopsis de su libro: "Me preguntaron mucho de qué va el libro. Por ahora les puedo decir que tiene como protagonista a un niño de 12 años llamado Martín que busca conocer su historia. La vida y la curiosidad propia de su edad van llevándole a cada rincón y a cada momento en el tiempo que le ayuda a descubrir quiénes fueron sus antecesores y cuál es su destino", resumía en sus redes sociales. Además, agregaba que el libro "hay muchas historias y personas" y matizaba que algunas "están inspiradas en vivencias reales" de su "entorno más cercano". ¿Le habrá dedicada algún capítulo a su ex Hugo Sierra?