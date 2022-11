Mediante una entrevista muy íntima, pudimos conocer la incomodidad que estaba viviendo Cristiano Ronaldo con su equipo. Según contaba el jugador en el programa 'Piers Morgan Uncensored, el entrenador del 'Manchester United' no habría sido muy empático con la situación del jugador cuando falleció su bebé. En estos momentos el jugador se encuentra en Catar a punto de debutar en el Mundial el próximo jueves, y parece que su futuro va a cambiar tras las declaraciones que hizo. El club inglés emitía un comunicado anunciado la decisión que habrían tomado ambas partes. "Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford", rezaba dicho comunicado. ¿Cuál será el siguiente destino para Cristiano y su familia?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vivían en una mansión a las afueras de Manchester con diversos lujos, entre ellos cine privado, sala de juego y piscina. Ahora todo es una incógnita pero el destino que suena con más fuerza es Newcastle, así que el futbolista seguiría jugando en la Premier League.

La noticia le ha pillado a Georgina a miles de kilómetros, ya que se encuentra en Las Vegas para los Premios Grammy Latino. En lo profesional no le va nada mal a la joven, y es que la plataforma de Netflix está con los preparativos para una segunda temporada de su docuserie cargada de material. La entrega recogerá desde su mediático embarazo, hasta el traslado de la familia a Manchester tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United.