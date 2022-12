Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, ha fallecido hoy en Sao Paulo a los 82 años debido a las complicaciones derivadas de un cáncer de colon. Desde el pasado 29 de noviembre Pelé estaba ingresado en hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulosus donde sus seres queridos, que ahora le lloran, no se han separado ni un solo momento del ex futbolista llegando incluso ha compartir los últimos momentos del astro brasileño a través de sus redes sociales.

Nacido en Tres Coraçoes el 23 de octubre de 1940, Pelé empezó a escribir su leyenda con solo 17 años, cuando condujo a la selección brasileña a su primer Mundial en Suecia en 1958. El delantero llegó lesionado a la cita y convirtió 6 goles en cuatro partidos para lograr el título. En la siguiente Copa del Mundo disputada en Chile en 1962 tuvo menos protagonismo en el éxito de su país y en Inglaterra 1966 cayó en la primera fase. "Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descanse en paz", escribía su hija Kely Nascimento en Instagram.



Gtres

"La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó a todos con su genialidad en los deportes, detuvo una guerra, realizó labor social por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor. Su mensaje vivo se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor, para siempre", reza el escrito de su perfil de Instagram donde su familia ha querido dar a conocer la trágica noticia.