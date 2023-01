Aunque las estrellas de Marvel parezcan a veces invencibles, la vida real es mucho más cruda, y uno de los protagonistas de la aplaudida saga 'Los Vengadores' ha notado las fauces de la muerte muy cerca. Se trata del actor Jeremy Renner (51), que este pasado domingo sufrió un accidente que le ha dejado en estado "crítico" pero "estable" por culpa de la gran cantidad de nieve que ha caído en los últimos días y que está asolando Estados Unidos. El actor de Hollywood se encuentra ingresado en un hospital mientras su familia y sus fans están de lo más preocupados por él. Quizá te interese también conocer todas las novedades que vienen del universo Marvel.



Fue este domingo cuando el intérprete de 'Ojo de Halcón', que se encontraba en su casa de Sierra Nevada (California), donde posee un rancho cerca del lago Tahoe, se dispuso a quitar gran parte de la nieve que cayó este fin de semana, sobre todo en el día de Nochevieja, con tan mala suerte que terminó sufriendo un accidente que le llevó al hospital. Su entorno no ha dado detalles de lo que le pasó, pero todo apunta a que fue bastante grave: "Confirmamos que se encuentra en un estado crítico pero estable por las lesiones causadas tras sufrir un accidente relacionado con las condiciones meteorológicas mientras retiraba nieve", dijo un portavoz en un comunicado que han recogido varios medios estadounidenses.

"Su familia está con él y está recibiendo una atención excelente", continúa el escrito. Jeremy no ha sido el único afectado por esta gran tormenta de nieve, ya que se ha reportado que hasta 35.000 hogares de la zona se quedaron sin luz en una fecha tan señalada. Hace sólo unas semanas, el propio Jeremy compartía en Twitter una imagen desde su rancho con un mensaje que casi parecía un aviso de lo que estaba por ocurrir: "La nevada del lago Tahoe no es ninguna broma", apuntó.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Renner ha protagonizado multitud de películas a lo largo de su carrera, pero sin duda el gran reconocimiento del público le llegó con el papel de Clint Barton ('Ojo de Halcón') de la mano de Marvel, aunque también ha tomado parte en sagas de renombre como 'Misión Imposible' o 'Bourne'. Sin embargo, su carrera está plagada de logros, y en dos ocasiones ha conseguido la nominación a los Oscar por dos films: 'En tierra hostil' (2008) y 'Ciudad de ladrones' (2010). En sólo unos días se espera el estreno de la segunda temporada de 'Mayor of Kingstown', serie de la que es protagonista en Paramount+.

