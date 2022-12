La relación de Gerard Piqué y Clara Chía siempre ha estado en el punto de mira. Primero porque justo después de poner punto y final a su relación con Shakira, salió a la luz su nuevo romance con esta joven que trabajaba en su agencia de eventos. Clara nunca ha llevado bien la expectación mediática que genera su relación con el exjugador del F.C Barcelona y algunos señalaban que debido a eso la pareja sufría una grave crisis. Además de esto, 'Socialité' señaló que Shakira tenía mucho que ver, que Piqué aún no la había olvidado y había dejado a la joven para intentar volver a reconquistar a la cantante colombiana.

Sin embargo, ahora se ha producido un cambio de 180 grados. No sólo siguen juntos sino que se han ido de escapada navideña juntos a Praga para seguir disfrutando de su amor. Y ha sido gracias a una fan, que ha subido una cuenta fan, aportando una imagen de ambos en el aeropuerto de Barcelona.

Clara Chia y Gerard Piqué, yéndose de viaje romántico a una conocida capital europea 📷💑💖



(Jueves 8 de Diciembre de 2022, Aeropuerto de Barcelona) 😘 pic.twitter.com/42FlUjfxaJ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 9, 2022

En la instantánea se ve a Piqué y Chía en el aeropuerto catalán minutos antes de partir rumbo a un viaje en el que volverán a disfrutar de una ciudad europea juntos, como lo hicieron en París donde nos dejaron imágenes para el recuerdo. En la instantánea se aprecia al exfutbolista muy acaramelado y atento con su pareja, tal y como solemos verles siempre que las cámaras los captan juntos.

Fue en el 'El periódico' donde Lorena Vázquez informó que el jugador de fútbol y su hermano Marc, habían tomado junto a la mujer del joven y Clara. Todos se han sentado en asientos separados. Mientras Marc y Gerard se han sentado juntos. Las chicas han compartido asiento, aunque antes de despegar Gerard ha ido a preocuparse por su chica. Antes de despegar todos comían hamburguesas. Como otras parejas más que se han escapado este largo puente de Diciembre a algún destino europeo se han comportado ellos, dejando atrás el glamour.