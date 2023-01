Shakira y Gerard Piqué han vuelto a desenterrar el hacha de guerra. Después de haber luchado entre ellos por encontrar un acuerdo de divorcio con el que ambos estuvieran de acuerdo, la relación entre la colombiana y el catalán sigue siendo complicada y es que sus hijos son motivo de enfrentamiento en varias ocasiones. Primero ha sido el motivo por el que Shakira ha tenido que retrasar su traslado a Miami cuando ya tenía todo preparado, y ahora, el motivo por el que Shakira se ha visto obligada a enviar un comunicado a la prensa sobre la exposición pública del pequeño de ellos, Milan.

Tras su faceta de deportista, Piqué ha explotado su faceta de streamer convirtiendo sus directos en Twitch en una forma asidua de comunicarse con sus fans donde, sin filtros -tal y como nos tiene acostumbrados en el ex futbolista- responde a todo tipo de preguntas y se muestra totalmente como es. A él y a su familia, algo que no ha gustado nada a la colombiana.

Twitch

En el último directo que ha realizado, el catalán no estaba solo y es que el pequeño Milan, de 9 años, aparecía en pantalla en el mismo sofá junto a su padre. Y lejos de ser una aparición espontánea, era parte de la entrevista puesto que el joven cogió un micrófono y prácticamente se hizo con el show de la Kings League convirtiéndose en lo más comentado en redes sociales puesto que su desparpajo no dejó de llamar la atención.

"Me acabo de meter en el directo de la Kings League. Estoy flipando con Milan, el hijo de Piqué. Es un genio jajsjajaj", "Milan Pique podría ser el presi de la Kings Leage fácilmente", "Piqué es un showman. Y su hijo Milan no es la excepción. De lo mejor que le ha pasado a la Kings League. Una locura lo del jugador Enigma", son algunos de los comentarios que se escribían sobre el pequeño en redes.

Pero no todo era positivo y es que Shakira, desde su casa, vio la gran exposición que tuvo su hijo sin su consentimiento, algo que no le gustó en absoluto. Las fuentes de su entorno "aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo", según recoge Europa Press. Y es que el objetivo de Shakira siempre ha sido mantener a sus hijos protegidos, algo que con este tipo de acciones no cree que pueda darse.