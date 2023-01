En el mes de diciembre surgieron rumores de crisis entre Gerard Piqué y Clara Chía. Pero nada más lejos de la realidad. La pareja, que cumple un año de relación, afronta 2023 con toda la ilusión del mundo. Una prueba evidente son las imágenes que demuestran lo integrada que está la joven en la familia del ex futbolista, y que puedes descubrir en el nuevo número de Diez Minutos que está ya en el quiosco. Como se puede ver en ellas, Gerard y Clara disfrutaron todo un fin de semana junto a Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, que se mostró especialmente cariñosa con su 'nuera'. De hecho, se las pudo ver a las dos caminando cogidas del brazo.



Los padres del que fuera jugador del Barça tenían mucha afinidad con Shakira, pero su entorno asegura que ambos están muy dolidos con la colombiana por el feroz acuerdo de divorcio.

Gtres

Ahora la situación es otra, y como Piqué se muestra de lo más enamorado, sus padres le ven feliz, y eso es lo único que les importa. Por eso ya no se esconden, y los cuatro se dejaron ver de lo más cariñosos por los alrededores de la casa que el deportista tiene en Cendanya, en el Pirineo catalán, un chalet de tres plantas que compró en 2016 cuando todavía estaba feliz junto a Shakira. Tras dos años de intensas reformas, la ex pareja solía pasar allí muchos fines de semana junto a sus dos hijos. Ahora es Clara, que trabaja en la empresa de su novio, quien disfruta de este privilegiado entorno natural, pero no es la primera vez que la joven visita el refugio de Gerard Piqué: el pasado mes de octubre se desvelaron unas imágenes de la pareja jugando al fútbol en Cendaya con los pequeños de él, Milan (9) y Sasha (7).

Gtres

Lo que es evidente es que Clara se ha convertido en una persona fundamental en la vida del ex futbolista, y que sus padres han cogido mucho cariño a la joven, conscientes de que ella ha sido el gran apoyo de su hijo en su divorcio. Pero todavía continúan los problemas. Al parecer, Piqué quiere pasar con sus hijos el día de Reyes, pero justo el día previo los pequeños comienzan las clases en su nuevo colegio en Miami, lo que complica que se cumpla el calendario que tenía previsto la ex pareja. Mientras el que fuera futbolista del Barça intenta digerir la nueva vida de sus hijos, la cantante se escapó a Dubai con los niños para buscar "la serenidad".

Shakira Instagram

Shakira estrena vida en Miami

Shakira ya tiene todo preparado para empezar de cero en Miami junto a sus dos hijos mientras ultima la mudanza a la ciudad estadounidense. Mientras ella ha disfrutado con ellos del desierto de Dubai, en su mansión de Miami estaban trabajando para poner a punto el que será su nuevo hogar. La colombiana compró esta casa por tres millones de euros, pero tras una intensa reforma, la propiedad alcanzó un valor de diez millones. Tiene 750 metros cuadrados, piscina y embarcadero, y está situada en una exclusiva zona de la ciudad. Te mostramos las fotos de cómo es por dentro.