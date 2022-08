Han pasado más de dos meses desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaran que emprendían caminos por separado. Un comunicado que llegaba después de una semana de rumores de infidelidad por parte del futbolista quien podría haber tenido un affaire durante su matrimonio. Desde este momento vivimos dos formas muy diferentes de afrontar la separación enfocadas en el futuro que cada uno quiere construir después de firmar los papeles del divorcio. Por su parte, Shakira, según confirma Carlos Vives, se encuentra "triste, es un momento muy difícil y bueno, cuando uno tiene una familia tan hermosa..."; mientras que Piqué parece haber rehecho su vida con una compañera de trabajo, tal y como apunta The Sun, diario británico que ha puesto incluso nombre a la nueva ilusión del defensa catalán. "Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos", apunta el periodista Simon Boyle.

Getty Images

El diario británico ha identificado a la joven, llamada Clara, poniéndola cara en la revista, tras lo cual ella ha borrado todas sus fotografías de sus redes sociales dejando claro que prefiere mantenerse en el anonimato y evitar que sean utilizadas por los medios de comunicación. No obstante, Boyle ha destacado que la pareja "ha estado saliendo en secreto durante los últimos meses con una estudiante que trabaja para él".

Se trata de un perfil totalmente diferente al de Shakira, quien ya era mundialmente famosa en el momento en el que comenzó su relación con Piqué. Un amor que a día de hoy se ha roto y del que todavía quedan cuestiones pendientes como el futuro de la familia pues la colombiana quiere mudarse a Miami con sus hijos, algo que el futbolista no aprueba.

