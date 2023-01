Dani Alves se encuentra en prisión provisional sin fianza desde que el viernes la jueza decretara su ingreso ante el riesgo de fuga tras ser acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca. El jugador ha pedido declarar una cuarta vez después de que la víctima mostrara pruebas de su versión (el vestido que llevaba aquella noche, el testimonio de varios testigos y el parte médico de lesiones de esa noche). En sus tres primeras declaraciones, Alves dio versiones contradictorias entre sí: primer negó conocer a la chica, después negó que hubiera pasado algo y finalmente aseguró que fue ella la que "se lanzó".

Ante esta situación, y la devastadora situación por la que atraviesa su actual esposa quien no ha dudado en mandarle un mensaje de apoyo, ha sido su ex mujer y actual agente y administradora de todos sus bienes, Dani Dinorah, quien ha dado un paso al frente para defender al padre de sus hijos. En conversación con 'Fiesta', la mujer ha mostrado que se encuentra en shock tras conocer la noticia.

Gtres

“Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y he estado casada 10 con él. Me parece que es una pesadilla y que no esta pasando”, ha declarado al programa confesando que no reconoce a su ex marido en las acusaciones de la chica y defendiendo su inocencia.

Durante las últimas horas, Dana no ha podido contactar con él aunque no ha dudado en hablar de cómo se encuentra: "No he tenido acceso a él. Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él".

Los hermanos del futbolista, que también han hablado para el programa, y ha anunciado que han solicitado un cambio de abogado puesto que consideran que su actual defensora, Miraida, "no está haciendo las cosas bien". Tanto es así que Dana ha señalado que la abogada se negó a contarle detalles del caso: "Ella dice que no puede contar nada, que está trabajando y no puede atender a todo el mundo".