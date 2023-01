No hay día que la familia Kardashian no esté envuelta en alguna polémica, y la que parece que últimamente las colecciona como cromos es Kylie Jenner. La multimillonaria empresaria y televisiva influencer ha recibido críticas estos días por su presencia en la Semana de la Alta Costura de París, en la que se ha presentado, en el desfile de Schiaparelli, con un vestido con la cabeza de un león como complemento. Muchos de sus seguidores la han puesto de vuelta y media por ello, a pesar de que la cabeza no es real, pero es que esta no es la última a la que se ha enfrentado la pequeña del 'klan': días antes, Kylie hacía público el nuevo nombre de su hijo, Aire, a pesar de que el pequeño nació hace ya casi un año... y llegaba, por supuesto, con polémica. Te damos ideas para celebrar el primer cumpleaños de tu bebé y repasamos los 19 mejores libros de educación para bebés.



Si no sabes el motivo de este cambio de nombre, te lo resumimos brevemente: la joven y su ahora ex, el rapero Travis Scott (cuyo nombre real es Jacques Berman Webster II), tuvieron que elegir el nombre deprisa y corriendo porque querían esperar a verle la cara para ver 'qué nombre le pegaba más' y no lo habían hablado antes, pero se les acababa el tiempo para registrar al pequeño, y se decidieron por Wolf ('Lobo' en español)... algo de lo que Kylie se arrepintió en seguida: "Me gustaba la idea de que sus iniciales fueran WW, así que le pusimos Wolf Webster en ese momento. Inmediatamente después de firmar el certificado de nacimiento, pensé: '¿Qué acabo de hacer?' Es parte de su historia, pero su nombre ha cambiado", anunció.

Pues bien, desde entonces el niño ha estado sin nombre, pero ahora Kylie, que contó tras dar a luz que sufrió depresión post parto, ha publicado unas fotos de su pequeño con las que ha anunciado que se llama Aire, aunque se pronunciaría como en inglés se dice 'air' (algo así como 'er'), y mientras muchos lo han celebrado por la originalidad del nombre... otros se han cachondeado porque en su idioma 'aire' no es precisamente 'aire', como en español...

Kylie Jenner Instagram

Al parecer, en árabe 'aire' tiene una traducción muy peculiar, y algunos lo han apuntado en seguida pidiendo que se lo cambie, como la periodista Antoinette Lattouf, que se apresuró a publicar este tuit: "Umm... ¿alguien debería decirle a Kylie Jenner, que le puso de nombre a su hijo Aire, que es una expresión árabe común para decir "mi pene" o no?", se preguntaba antes de tomárselo con humor e ironía: "De todos modos, dudo que mucha gente se haya dado cuenta: después de todo, el árabe solo lo hablan unos 415 millones de personas".

El cachondeo en las redes no se hizo esperar, y los comentarios eran dignos de enmarcar: "Estoy esperando el episodio en donde una de sus hermanas le diga 'el pequeño Aire se está haciendo tan grande'...", mientras que otros daban ya por sentado que el niño sufrirá otro cambio de nombre en breve a su corta edad: "Ese pobre niño será renombrado nuevamente". ¿Qué decisión tomarán Kylie y Travis?