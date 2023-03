Este 2023 no paramos de revelar nuevos amores, Risto Mejide y su nueva novia, Sebastian Yatra y Aitana, Kendall Jenner y Bad Bunny.... un sinfín de parejas que estrenan amor este año y ahora son Harry Styles y Emily Ratajkowski los que nos sin palabras con las últimas imágenes que han protagonizado. La despampanante modelo y el cantante británico han sido pillados besándose apasionadamente en plena calle, sin importar las miradas indiscretas. Gracias a las redes sociales hemos podido ver el vídeo en cuestión en el que no deja lugar a dudas que Harry Styles y Emily Ratajkowski se han convertido en la nueva pareja sorpresa de 2023.

En el vídeo podemos ver a Harry y Emily besándose apoyados en un coche y cogidos de la mano. Las imágenes fueron captadas en Tokio, donde el cantante actúo este fin de semana como parte de su gira 'Love On Tour'. Algo que ha dejado sin palabras a sus fans que no se esperaban para nada esta nueva relación.

Hace solo unos meses el ex integrante de 'One direction' ponía punto y final a su relación con la actriz Olivia Wilde con la que llevaba dos años de noviazgo. Cuando se dio a conocer su ruptura se dijo que los motivos no eran otros que el deseo de ambos en centrarse en su carrera profesional.

Por su parte, Emily Ratajkowski se separaba del padre de su hijo Sebastian Beard-McClard por las supuestas infidelidades de él. Durante estos meses, Emily ha sido pillada con varios rostros conocidos de Hollywood como el ex de Kim Kardashian, Pete Davidson o su última relación con Eric Andre, con el que posaba desnuda para celebrar San Valentin.

