Allá donde vaya Paulina Rubio, siempre irá la polémica, y es que la cantante mexicana parece que no puede dar un paso sin liarla. Hace unos días aterrizó en España para actuar en el 'Pride' de Maspalomas (Gran Canaria) y presentar su nuevo álbum -'No es mi culpa'-, que ha tenido lugar entre el 4 y el 14 de mayo, y tras esto viajó a Madrid para hacer una visita al programa 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, la emisión estuvo cargada de polémica de principio a fin, y es que la cosa ya empezó regular cuando la presentadora revelaba que estaba muy nerviosa porque no sabía si la artista llegaría a tiempo a los estudios de Antena 3. Finalmente, lo hizo en el último minuto, echándole la culpa "al tráfico de Madrid".



Como si la cosa no fuera con ella, aunque pidió perdón, Paulina entró en el plató de lo más dicharachera y con una gran ovación del público, y si bien tanto ella como Sonsoles estaban dispuestas a correr un tupido velo por la tardanza, la tarde no fue fácil, y los telespectadores no pudieron más que cargar contra ella en redes sociales por lo que consideraron "una falta de respeto": "Ya podría quitarse las gafas de sol, puñetera falta de respeto...", señalaba una tuitera; "Las gafas de sol daban la pista: El petorro que llevaba", escribía otro haciendo referencia a su actitud 'pasota'. "Qué hace con gafas de sol??", se sorprendía otra televidente. "Llegar tarde, ir con gafas de sol, quitarse la chaqueta donde estaba el micro...", enumeraba otro más, y es que el detalle de la chaqueta tampoco pasó desapercibido, puesto que la habían microfonado en la chaqueta y acabó con un micro de mano al no dar tiempo a volver a hacerlo.

Paulina Rubio, a su salida de los estudios de Antena 3 en Madrid, donde se grabó su entrevista para ’Y ahora Sonsoles’ Gtres

La confusión de Paulina Rubio con Rocío Jurado

La conversación entre Sonsoles y Paulina, a pesar de todos los contratiempos, fue de lo más fluida. Sin embargo, cuando la presentadora quiso saber qué significaba para ella la cantante Rocío Jurado, la mexicana se confundió dejando a todos pasmados: "Es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que estaba llegando de un AVE". A Sonsoles se le cambió la cara y hasta el tono de voz: "¿Cómo que has hablado con ella? ¿Con Rocío? No...". "Sí", respondía convencidísima la artista. "¿Jurado?", volvió a preguntar la entrevistadora. "No, con Rocío su hija. Yo estoy pensando en Rocío Carrasco", aclaró, un momento que en las redes también dio para sacar mucha punta: "Cantante y habla con los espíritus, lo tiene todo", dijo con cachondeo un tuitero.

Momentazo de Paulina Rubio en #YAS15May



"Rocío Jurado es mi hermanita, justo estaba hablando con ella que venía llegando de un ave" pic.twitter.com/s3ENMlY6Sl — televisivok  (@televisivok) May 15, 2023

Tras este breve impás, Paulina se deshizo en halagos hacia ambas, y es que recordemos que incluso estuvo en la boda de Rocío y Fidel Albiac en 2016, llegando a coger el ramo de la novia: "Rocío es como mi hermanita, y su madre era como mi madre, a la cual yo siempre admiré y respeté. Mi madre y su madre eran amigas, pero la relación que yo tengo con Rocío Carrasco es una de las relaciones de amistad más hermosas que yo he tenido en mi vida", confesó. Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006, mientras que la madre de Paulina, Susana Dosamantes, murió el pasado verano de 2022, ambas, casualmente, por un cáncer de páncreas.