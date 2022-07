La actriz de renombre, Susana Dosamantes, ha fallecido este 2 de julio a causa del cáncer de páncreas contra el que luchaba y por el que fue ingresada el pasado mes de abril. Madre de Paulina Rubio, ha sido ella la encargada de transmitir la triste noticia a través de su perfil de Instagram donde ha agradecido el cariño a sus seguidores y la profesionalidad a los médicos que la han tratado este tiempo. "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna", escribía la cantante en su perfil.

La cantante Lucero, las actrices Jacqueline Bracamontes, Andy Escalona, Erik Rubín, quien asegura que la consideraba como una madre, Beny Ibarra, Galilea Montijo, Biby Gaitán, el cantante David Bisbal con quien coincidió en 'La Voz España' como también Rosario o Eva González, y el periodista Antonio Rossi han sido algunos de los centenares de famosos de uno y otro lado del Atlántico que han aprovechado para dar el pésame a la cantante en estos difíciles momentos.

Actriz desde su juventud, Susana Dosamantes ha sido una de las más prestigiosas actrices de México con más de 30 títulos de películas a sus espaldas y 23 telenovelas. En los últimos años, este género ha sido el que más ha trabajado, formando parte de carteles como 'Tres veces Ana' o 'Si nos dejan' que fue su última ficción en 2021. En España hemos podido disfrutar de sus actuaciones en las telenovelas de 'Rebeca', 'Marina' o en la mítica 'Corazón salvaje' junto a los desaparecidos Edith González y Eduardo Palomo, que Televisa ha querido rescatar 15 años después.

Desde que ingresara para ser tratada de cáncer el pasado mes de abril, una oleada de cariño se ha apoderado de las redes sociales suyas y de su hija, Paulina Rubio, fruto de su matrimonio con Enrique Rubio González, un abogado español con el que se casó brevemente, pues su matrimonio duró solo 5 años (1969-1974). Fruto de esta relación también nació Enrique Rubio. Aunque nunca ha sido dada a dar a conocer su vida privada, sí que se conoció a su segundo esposo con Carlos Vasallo, un empresario y productor audiovisual, también español, del que se divorció en 1988. Actualmente estaba casada con Luis Rivas, una unión de la que apenas conocemos nada.

Paulina se ha volcado en la enfermedad de su madre, parando la gira que tenía con Alejandra Guzmán cuando le detectaron el cáncer, y retomándola cuando se conoció que estaba siendo tratada en Miami (Florida). Ahora, aunque tenía prevista su aparición en el Long Beach Pride Parade & Festival este 10 y 11 de julio, se prevé que no pueda asistir después de la noticia del fallecimiento de su madre, a la que estaba muy unida.

