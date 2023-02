Los hábitos de consumo de dispositivos electrónicos han cambiado en los últimos años de una forma generalizada, por no hablar de la fuerte influencia que ha tenido la reciente pandemia provocada por el coronavirus en todo el mundo. El teletrabajo y el seguimiento del curso escolar de manera virtual, ha hecho que la utilización de ordenadores portátiles, tablets y smartphones se haya disparado.

La cuestión es que los nuevos usos de los dispositivos, aunque con la vuelta a la normalidad es algo inferior, no parece que vaya a desaparecer. Por eso, con un empleo mucho más constante y continuado de todos ellos en nuestro día a día, las baterías de estos dispositivos sufren más que nunca. Por eso, igual que en otros casos, os animamos a seguir unos sencillos trucos prácticos de ahorro y consumo que prolongarán su vida útil.

Trucos útiles para alargar la vida de las baterías

-Ten el software actualizado. Las actualizaciones suelen incluir tecnologías avanzadas de ahorro de energía pero muchas veces las desconocemos. No dejes la actualización para otro día porque tus dispositivos te lo agradecerán.

-No los sometas a temperaturas extremas. Los dispositivos, solo por su propio funcionamiento, ya tienden a calentarse. Por eso hay que vigilar que su temperatura no suba por encima de 35° C; el calor podría dañar permanentemente la batería. Como puntualización, debemos saber que el frío extremo no es tan malo, porque al volver a la temperatura adecuada se recupera.

-Si notas que el dispositivo se calienta durante la carga, quítale la funda. Algunas carcasas pueden general calor excesivo y, en el punto anterior, ya hemos recalcado la importancia de que estos no superen los 35º C.

Justin Paget Getty Images

-Si lo vas a guardar mucho tiempo, apágalo con media carga, guárdalo en un lugar fresco y seco y enciéndelo cada seis meses.

-Atenúa la iluminación de la pantalla o activa la opción de Brillo Automático si tu dispositivo lo permite. El consumo se adaptará así a las necesidades de luz del entorno en el que empleas el aparato correspondiente y tendrá un uso más eficiente de su carga.

-Activa el modo Bajo Consumo, si existe en tu tablet, portátil o smartphone. Es un gesto sencillo, suele tener un icono rápido en los menús principales de los dispositivos y beneficiará tanto a la conservación de la carga como a la durabilidad de las baterías.

-Las conexiones Wi-Fi gastan menos que las redes móviles. Este es un dato desconocido pero la red propia de nuestros teléfonos y dispositivos requiere más "esfuerzo" que una conexión externa.

-Consulta el uso de la batería y pon en segundo plano las apps, las aplicaciones, que menos uses para no abusar de la batería.