Las sartenes son, sin duda, uno de los elementos más usados en la cocina. Piensa la última vez que usaste una, posiblemente no hayan pasado ni 24 h. Las sartenes no tienen fecha de caducidad pero sí es recomendable cambiarlas cada cierto tiempo. Y hay señales claras de que debes renovarlas. Si te has llevado toda la tarde en la cocina preparando una tortilla de patatas y cuando ya está casi lista, al darle la vuelta, se ha quedado pegada en la sartén, se te habrá pasado de todo por la cabeza... Sí, lo primero tirarla a la basura (recuerda que estos utensilios deben tirarse en un punto limpio) y es algo que debes plantearte hacer de verdad. Si has vivido esta situación alguna vez es que la sartén ha perdido parte de recubrimiento y propiedades antiadherentes y eso es perjudicial para la salud (no solo por el mosqueo también por las partículas negativas que desprende).

También puede ser que tu sartén se haya abombado con el uso. Al no tener estabilidad los alimentos no se cocinarán por igual y también aumenta el riesgo de sufrir quemaduras... Con lo cual si es este tu caso, tus sartenes están pidiendo que las 'jubiles' pero ya.

Si has vivido alguna de estas situaciones y llevas un tiempo buscando una sartén pero las que te gustan son las más caras, con Amazon no tendrás excusas. Sartenes de firmas como Bra, Jata o Monix al mejor precio. Algunas tiene DESCUENTAZOS pero como todo lo bueno... dura poco y la oferta acaba en unos días. Así que no te lo pienses mucho. Te damos un listado de algunas de las más deseadas.

Y es que no solo hemos seleccionados sartenes 'clásicas', también encontrarás eléctricas (para unas paellas deliciosas); la batería de cocina más completa; y las que tienen mango extraíble por si necesitas ahorrar espacio. ¡Echa un vistazo!

Lo que está claro es que las sartenes son uno de los utensilios más usados en la cocina, así que es el momento de echar un vistazo a las rebajas de Amazon. Observa las oportunidades de estos días y hazte con las que necesites o con las que más te gusten para sustituir las tuyas cuando sea necesario. Si te arrepientes, o no es lo que esperabas, siempre podrás devolverlas.