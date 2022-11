Siempre se ha dicho eso de que a los niños los trae la cigüeña y vienen de París, y, aunque se trate de una leyenda, no nos sorprende que pueda venir cargada de inspiración de nombres franceses para bebés de todo el mundo.

Cuando toca elegir el nombre del bebé, comienza una decisión emocionante, que genera gran ilusión y felicidad, pero, no nos vamos a engañar, también más de un quebradero de cabeza si no se tiene una idea clara o si hay diversidad de opiniones en la familia… Lo cierto es que, desde hace unos años, es frecuente que en España los papás y mamás opten por nombres de otros países: no es raro encontrar niños con nombres ingleses, niñas con nombres árabes, los nombres italianos triunfan tanto para niños como para niñas…¡y no nos extraña, porque hay gran cantidad de opciones!

Los nombres franceses también tienen muchos adeptos en nuestro país y, además, cada vez ganan más popularidad. El encanto de los nombres franceses es que muchos de ellos son dulces, muy sonoros y tienen cierta musicalidad. Además, al pronunciarlos en España resultan originales, bonitos y llamativos. Como sucede con todos los nombres, entre los de procedencia francesa los hay más modernos y atrevidos y otros de gran tradición que pueden considerarse clásicos, pero, en España, al no ser frecuentes siempre resultan diferentes y modernos.

Si te acabas de enterar de que esperas una hija y estás dándole vueltas al tema del nombre, te animamos a dejarte seducir por la belleza de los nombres de niña franceses. Si eres una enamorada de París, de la Torre Eiffel y te encanta evadirte pensando en pueblecitos y ciudades de Francia, sin duda, esta selección de nombres de niña franceses te va a conquistar. Si al decir alguno de estos nombres, tu corazón se acelera y lo primero que te viene a la cabeza es oh là là! seguramente estás en el lugar correcto...

¡Disfruta con estas opciones y acompaña este ratito de lectura de un buen croissant!