A estas alturas, no vamos a negarlo: encontrar el regalo perfecto es muy complicado... pero no imposible. Las mujeres tienen la fama, pero conseguir sorprenderles a ellos tampoco es nada fácil, aunque, claro está, depende de la persona. Lo más sencillo es optar por regalos típicos como la clásica bufanda, un gorro de lana o el cinturón que va con todos los looks, todos ellos acompañados por el correspondiente ticket regalo por si hay problemas de talla o hemos fallado con el color. Pero no nos engañemos, muchos de esos regalos se quedan "cogiendo polvo" en el armario y si alguna vez salen a la luz es el día que vas a visitar a la persona a la que se lo has regalado, que se lo pone para que no sospeches que ilusión lo que se dice ilusión no le hizo, pero en un gesto de agradecimiento y para vernos felices lo recuperan por unas horas (para luego no volverlos a ver hasta la próxima visita).

Si no quieres que te pase algo así y de verdad deseas que tu pareja, marido, amigo, hermano, padre... alucine con su regalo esta Navidad, te lo ponemos muy, pero que muy fácil, porque hemos seleccionado 20 regalos originales y clásicos (pero que nunca fallan) para verles sonreír como cuando eran pequeños y abrían el juguete que le habían pedido a los Reyes Magos. Está claro que la Navidad es mucho más que regalos, es escuchar los villancicos de Navidad más populares rodeados de familia, preparar las mejores recetas para Navidad, Nochebuena y Nochevieja, compartir anécdotas con familiares y amigos, disfrutar al máximo estas fiestas navideñas con los mejores planes con niños en Madrid (si vais a estar en la capital, por ejemplo)...pero a todos nos gusta que, si hacemos un regalo, a la persona a la que se lo hacemos le haga ilusión.



Para facilitarte la tarea hemos hecho una selección de los mejores regalos para hombre con los que vas a acertar seguro. Para los muy cafeteros, tenemos una cafetera portátil individual; para los tecnológicos: un gorro de lana con bluetooth; para los presumidos, un cofre de colonia al mejor precio... y así muchos regalos con los que triunfarás estas navidades.

Si hay un regalo perfecto para él, está en esta lista seguro.