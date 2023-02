Si vuestra familia es conocida en el barrio porque siempre vais todos conjuntados –los peques con los mismos colores que los mayores, las chicas con los mismos vestidos y los chicos con polos idénticos, las mismas zapatillas...–, que Carnaval, Halloween o cualquier fiesta de disfraces no interrumpa esta tradición. Podéis ir todos iguales ('la familia calabaza') o bien cada uno caracterizado de una persona de una película, un cuento o un libro para niños (De 'La familia Addams' a 'Hansel y Gretel').

Si no es vuestro caso, y nunca habéis llevado ropa del estilo de vuestros hijos, a lo mejor estas fiestas son un buen día para instaurar una tradición. ¿Qué tal convertiros en una familia de esqueletos o en una banda de atracadores (buenos) con looks inspirados en la serie 'La Casa de Papel'? También hemos seleccionado caracterizaciones clásicas como de vampiresa gótica o del malvado Freddie Krueger y otros disfraces, como superhéroes, por ejemplo. Si a tus hijos le dan miedo estos personajes, ver a sus padres vestidos de ellos y hacer bromas, les hará verlos de otra forma y seguro que no volverán a tener pesadillas.

Otra opción divertida es sacar del baúl de los recuerdos esa prendas que un día guardaste 'por si..' y que ahora te pueden servir para crear un disfraz de lo más original: ¿Sabías que tu antiguo walkman, esos cascos naranjas y cintas de cassette pueden darte mucho juego en las fiestas de disfraces? También rescatamos personajes icónicos como el mítico Pikachu, de películas de terror como las niñas de El Resplandor y mucho más...¡Hay opciones para todos los gustos!

Ya te hemos propuesto 55 disfraces originales para niños y también tenemos opciones cómodas y divertidas de disfraces para embarazadas (aguacate, huevo frito o pirata). Ahora damos un paso más allá y seleccionamos 30 propuestas para disfraces para toda la familia. ¡Seréis la envidia de todos vuestros amigos y seguro que marcáis tendencia para las próximas fiestas familiares de Carnaval, Halloween o de disfraces!