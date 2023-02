Carnaval está a la vuelta de la esquina y hay que estar preparados. ¿Cómo? La mejor forma de disfrutarlo es con un buen disfraz y si no que le pregunten a los peques de la casa. Por eso te proponemos los disfraces para niños más originales. Convierte a tus hijos en esqueletos con mucho ritmo, audaces superhéroes, ladrones, policías... Elige los disfraces más originales y novedosos o bien opta por clásicos que nunca fallan.

Muchos niños tienen claro de qué se quieren disfrazar de un año para otro –son de ideas claras y por ellos serían Spiderman todo el año– pero otros dudan hasta el último momento. ¡Se los pondrían todos! Para echarte una mano en esta tarea y hacértelo más fácil, que ya demasiadas cosas tenemos en la cabeza, te damos 50 ideas de disfraces originales que seguro que te encantan y a ellos, todavía más. ¡Y valen para cualquier fiesta de disfraces, ya sea Carnaval, Halloween o cualquier otro evento! Muchas veces, los disfraces de Halloween para toda la familia también sirven de disfraces para Carnaval y otras fiestas.

Con poco dinero, con materiales tan fáciles de conseguir como una caja de cartón, una sábana o una bolsa de basura puedes crear disfraces que tus hijos jamás olvidarán. Y no solo por lo chulos que irán, sino también porque estarán encantados de haberte ayudado a hacerlo.

Al igual que hay niños que estarían disfrazados todo el año, a otros les cuesta un poco más. Bien porque no les gusta o bien porque les da pereza. Por eso no hay que obligarles a disfrazarse porque no disfrutarían y lo pasarían fatal. Si a tus hijos les pasa puedes optar por una caracterización con la que se sientan cómodos, que casi ni se den cuenta de que van disfrazados. Si le gustan mucho los coches, ponle un mono como si fuera un mecánico, una gorra tipo visera y un paño como manchado de grasa. O si le gustan los payasos, píntale la nariz de rojo y ponle una chaqueta unas tallas más grande, irá súper contento, y disfrutará junto a sus amigos.

¡Ficha nuestras 55 propuestas de disfraces completos o DIY y triunfarás!