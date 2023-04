Las tablets se han convertido en un elemento importante tanto para el aprendizaje como para el ocio de los niños. Además, cada vez más los colegios se están adaptando al entorno digital en las aulas. Las nuevas tecnologías se abren paso entre libros de texto y material escolar para garantizar un aprendizaje más completo entre los alumnos. En este sentido, las tablets son los dispositivos más queridos por los estudiantes. Su tamaño, versatilidad y rendimiento las han convertido en las mejores compañeras de estudios. De hecho, algunos de los últimos modelos incluyen accesorios como teclado, ratón o lápiz para sacarles el máximo partido y realizar las tareas tanto en clase como en casa de una forma más fácil.

Las nuevas tecnologías y las pantallas forman parte del día a día de nuestros hijos en mayor o menor medida. Seguramente en casa tratemos de poner límites al uso que hacen de estos dispositivos y es algo lógico y necesario, pero no podemos tratar de impedir que las tecnologías lleguen a la vida de nuestros hijos, ya que son parte de su presente y, sin duda, lo serán de su futuro. Además, las pantallas y los dispositivos electrónicos como las tablets infantiles no son solo un elemento de ocio: con un uso adecuado pueden ser grandes aliadas en la educación de los pequeños.

Tablets para niños: pantallas como elemento de aprendizaje

Es un error ver las pantallas como enemigas. Por supuesto hay que poner límites en el uso que hacen los niños de ellas y, sobre todo, supervisar el contenido que ven a través de ellas y que estos sean de calidad, pero las pantallas también pueden ser canales de ayuda en el aprendizaje de los niños, no solo si hablamos puramente de contenidos, también de valores y aptitudes: "Las pantallas pueden ser aliadas muy buenas para adquirir cuatro valores muy relevantes, que tienen que ver con la formación del carácter. Nos pueden ayudar a enseñar a nuestros hijos a ser prudentes, a ser fuertes al defender sus ideas, a ser justos (como por ejemplo a no querer publicar un contenido por respeto a los demás) y por supuesto se les puede enseñar el valor de la templanza o moderación, para que sepan que no se puede depender de la pantalla para todo", explica Charo Sádaba, investigadora sobre el impacto de las pantallas en los menores y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en un directo con la plataforma Empantallados.



Además de esto, yendo a la parte más práctica, las pantallas, como las tablets, son un material de apoyo en muchas asignaturas en gran cantidad de colegios en la actualidad, por eso, recurrir a ellas como un elemento más de ayuda en la educación de los niños puede ser positivo. Además, también son aliadas en el ocio, solo hay que supervisar qué tipo de ocio y establecer controles parentales para que hagan un uso lúdico de las tablets divertido y seguro. Por todos estos motivos, las tablets se han convertido en uno de los regalos de comunión para niños y regalos de comunión para niñas más populares.

A continuación hemos hecho una selección con las mejores tablets para niños en relación calidad-precio que hay hoy en día en el mercado.