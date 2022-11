Cuando los niños son pequeños acertar con juguetes y regalos suele ser más sencillo, sin embargo, cuando los niños van cumpliendo años y se acercan a la preadolescencia y la adolescencia encontrar regalos para ellos se vuelve algo más complejo, sobre todo cuando de juguetes se trata, porque sí, siguen queriendo o necesitando juguetes, pero adaptados a su edad y de otro tipo.

Entender a los adolescentes a veces nos resulta complicado, pero hay que tener en cuenta que están en pleno proceso de descubrirse a sí mismos y de desarrollar su personalidad, por eso, del mismo modo que existen, por ejemplo, series de adolescentes, también hay juegos y juguetes más apropiados que otros para esta etapa de su desarrollo.

¿Cómo deben ser los juguetes para niños y niñas de 12 a 15 años?

No cabe duda de que en esta etapa los niños y niñas sienten gran curiosidad y su capacidad de aprendizaje es muy grande. Hay que entender que a estas edades ya no es tanto el concepto de jugar como tal, como se entiende en el caso de los niños pequeños. En esta etapa buscan juegos y actividades que les permitan ir construyendo su propia personalidad, como puede ser la música, los libros, los videojuegos, etc. También hay que valorar el grado de madurez del niño, hay niños que con 12 años son mucho más infantiles y aún disfrutan mucho de determinados juguetes y otros, sin embargo, ya están más alejados de esta faceta. Además, es básico comprar juguetes o regalos atendiendo a la personalidad de cada niño, es decir, si se trata de un niño o niña introvertido, apostar por juegos que inciten a la socialización puede ser una buena idea para ayudarles en esa faceta. Los juegos de mesa, los juguetes STEM (Ciencia (Science), Tecnología (Tecnhology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics), es decir, juguetes y juegos de ciencia y tecnología) o los juegos de cartas, por ejemplo, también son muy apropiados para estas edades. También te recomendamos echar un vistazo a esta selección de los mejores libros para niños clasificados por edades.



A continuación ofrecemos una selección de los 40 mejores juguetes para regalar a niños de 12 a 15 años.