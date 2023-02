Cuando Carnaval está a la vuelta de la esquina, es fácil ver disfraces de todo tipo en las tiendas y muchos eventos y fiestas organizadas para celebrarlo. Toca buscar un disfraz para que los peques de la casa disfruten de esta fiesta como se merecen. Las peques de la casa tienen la oportunidad de meterse en la piel de Cenicienta, Elsa de 'Frozen' o Rapunzel, pero también de bruja, esqueleto o Maléfica, por ejemplo.

Eso sí, algunos son más originales que otros porque no a todas las niñas les gusta eso de disfrazarse y prefieren opciones más sencillas o básicas. Y eso es algo que los papás tienen que tener en cuenta. Si quieres que tu hija pase un día inolvidable y no enfadada o molesta por un disfraz que no le gusta o que no entiende, lo mejor es dejar que ellas elijan su disfraz. Si ellas se lo pasan genial nosotros también. Además, podrás reciclarlos para otras fiestas temáticas, Halloween o cumpleaños. Carnaval es una fiesta ideal para que los niños se disfracen de sus personajes preferidos. Una buena idea es que vosotros también os disfracéis.

Te damos ideas para que los compres directamente o si te gustan los juegos de manualidades los hagas en casa con materiales muy fáciles de conseguir y, sobre todo, baratos: unas cajas de cartón, cartulinas, goma eva y algunas pinturas. Donde otros ven una manta vieja con print animal de vaca, tú verás a Cruella de Vil. O donde otros ven una simple caja de cartón, tú verás un disfraz de ficha de lego. ¿Te animas?

Un año más triunfan los disfraces de superhéroes y superheroínas, de bruja y de hada, unas caracterizaciones que se mezclan con otros también habituales en estas fechas como india, hippie o flor. Estos últimos son perfectos para las niñas a las que no les guste mucho disfrazarse, ya que con un pequeño detalle: un vestido beige y una diaema con una pluma; unos pantalones de campana y un collar con el símbolo de la paz; o un vestido y diadema de flores irán cómodas, caracterizadas y felices.

Si quieres que pasen un Carnaval inolvidable, ficha también ideas para Halloween que podéis adaptar y reutilizar para otras fiestas. A continuación ofrecemos 55 disfraces para niña: ¡descubre los más originales!