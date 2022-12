Pasar mucho tiempo en casa es todo un desafío para los niños. Acostumbrados a estar en clase con sus amigos y salir a jugar al parque, necesitan otras alternativas que los mantengan ocupados y entretenidos. Además de libros, dibujos, películas y juegos interactivos, existen más vías de escape para que los peques puedan disfrutar del tiempo libre en casa. Se trata de las manualidades, una divertida actividad con la que podrán jugar, aprender y dar rienda suelta a su creatividad. Hemos hecho una recopilación de los mejores juegos de manualidades para que compartáis momentos únicos en familia y hacerles más llevaderos los momentos en los que no ven tanto a sus amigos.

Además, todos estos juegos son una oportunidad perfecta para pasar tiempo en familia de calidad y muy divertido, pues tanto los padres como los hijos van a poder dar rienda suelta a su imaginación y a su creatividad, dos cualidades muy importantes a la hora de desarrollarse. Por ejemplo, hacer manualidades con niños en Navidad es una forma perfecta de disfrutar de tiempo de ocio durante las fiestas.

No obstante hay que entender que no a todos se nos dan bien las mismas cosas, es probable que haya niños que prefieran jugar con colorines o dibujar (dejamos algunas ideas en nuestro artículo "Dibujos de Navidad para que coloreen tus hijos estas fiestas") mientras que a otros les guste más hacer manualidades con arcilla o con papel. Cada niño es un mundo, por ello es importante escucharle y dejarle jugar con sus habilidades, pues si elegimos algo con lo que no se sienta cómodo puede que lleguemos a frustrarle.

También puede utilizar las manualidades para desarrollar otras habilidades de los pequeños como puede ser su conciencia ecológica. Utiliza productos reciclados como el cartón del papel higiénico o botellas. Y anima a los niños a recoger todo una vez que se haya acabado con la actividad, así aprenderán a separar la basura y se sentirán útiles y responsables. Aquí tienes varias ideas de cómo desarrollar la conciencia ecológica de los más pequeños.

Con estas recomendaciones de manualidades seguro que consigues que tus hijos se aparten un buen rato de la tele, a la vez que disfrutan y se lo pasan bien. Si además los padres también están implicados, ten por seguro que va a ser uno de los momentos en familia que recuerden con más cariño los pequeños de la casa. ¡Las manualidades pueden ser uno de los planes para disfrutar de las Navidades con tus hijos más sencillos!