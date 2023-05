El cubo de Rubik vuelve a estar de moda y tienes versiones para todos los gustos

Si no has tenido un cubo de Rubik en tus manos, no has tenido infancia. Otra cosa es que pertenecieras al selecto grupo de mentes privilegiadas que lo resolvía en cuestión de segundos (Véase a Will Smith en la película 'En busca de la felicidad') o al que -como yo- nunca llegó a terminar uno. Si te quedaste con las ganas de ver el tuyo con todas las caras del mismo color, ahora tienes la oportunidad. Este rompecabezas que revolucionó a los nacidos en lo analógico, vuelve a estar de moda y triunfa entre la generación Alfa (nacidos a partir de 20210). Lejos de gafas virtuales, videojuegos y redes sociales, los niños y adolescentes se divierten desarrollando su mente con este juguete, que inventó en 1974 un ingeniero aeronáutico dispuesto a que sus alumnos aprendiesen geometría tridimensional.



En el parque, en el patio de colegio e incluso en los eventos familiares, no hay niño que no tengo uno entre sus manos (mucho mejor que dejarles el móvil). Este colorido rompecabezas tridimensional es más que un simple juguete. Es una verdadera prueba de habilidad con la que pequeños (y mayores) se divertirán y desarrollarán destreza mental sin darse cuenta. Sus seis caras (o más), cada una compuesta por cuadrados de diferentes colores, conforman un enigma que mantiene entretenido durante horas, mejorando la capacidad de concentración y la ¡paciencia!



No importa si eres principiante o si ya tienes experiencia en resolver este rompecabezas porque siempre hay nuevos desafíos por descubrir. ¿A qué estás esperando para desempolvar tu viejo juguete? O si lo tiraste porque tenía las caras tan desgastadas que no se distinguían los colores, puedes hacerte con uno nuevo para ti o para regalar entre todas las versiones que hemos encontrado en Amazon. El clásico cubo trididimensional se ha tomado muy en serio el dicho de renovarse o morir y ahora existen gran cantidad versionescon originales formas: de la clásica 3X3, al que tiene forma de pirámide, el que forma las imágenes de tus Superhérores favoritos...

Echa un vistazo a esta selección y empieza a jugar. Desarrolla tu destreza mental, diviértete en familia y demuestra tu capacidad de resolver uno de los rompecabezas más famosos del mundo.