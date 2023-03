Irene Rosales es de las que apuesta por la naturalidad en su día a día. La mujer de Kiko Rivera no suele usar maquillaje a diario y, si lo hace, le basta con un poco de base, rímel, brillo de labios y listo. Sin embargo, hay días que le apetece salir de esa rutina y apuesta por un maquillaje más elaborado y así lo ha contado en un tutorial que ha compartido en su cuenta de Instagram. Como nos pasa a muchas, hay días que vas con prisa y sales de casa con 'la cara lavada' y pensando "esta cara de sueño no hay maquillaje que la borre". Sin embargo hay otros, que te sientes inspirada, sacas cinco minutillos de más y decides a 'borrar' los defectillos y potenciar las zonas de tu cara que más te gustan: labios, ojos, pómulos... En estos casos, 'cada maestrillo tiene su librillo', e Irene ha abierto su 'libro' a sus casi 700.000 seguidores, compartiendo el paso a paso de cómo se maquilla para esas ocasiones especiales y desvelando su gran secreto: los productos que usa.

"Aquí os dejo un pequeño vídeo de los productos que utilizo cuando quiero 'maquillarme' un poco más y salir de la rutina básica", escribe Irene junto a las imágenes.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La influencer, que ya compartió su look vaquero para lucir tipazo, apuesta por productos básicos con los que consigue resultados increíbles y que van desde un rímel de Mercadona hasta coloretes de MAC. No falta el corrector de ojeras (que aplica, como una profesional, con brocha) ni el colorete para marcar pómulos. En Amazon, hemos encontrado varios de los productos favoritos de Irene, y, algunos, con descuento.

Maquillaje sérum con color

Irene comienza su rutina con el sérum con color de L'òreal Paris. Un producto con el que cuida su piel y a la vez unifica el tono. Su fórmula contiene un 1% de Ácido Hialurónico Puro que proporciona una textura ligera y cobertura modulable para un acabado natural y luminoso. En Amazon está rebajado un 29% y solo cuesta 13,95 €.

Amazon Maquillaje sérum con color L'Oreal Paris Make-up Designer amazon.es 19,59 € 13,95 € (29% de descuento) Comprar

Corrector anti-imperfecciones

Corrector ligero y fluido que cubre las imperfecciones, disimula ojeras y ofrece una sensación de confort que perdura durante el día para lucir un aspecto uniforme. Viene con un pequeño aplicador con esponja y posteriormete Irene usa una brocha para extenderlo. ¿Resultado? La piel muestra un aspecto fresco, con un acabado mate natural que no se seca ni se apelmaza.



Amazon Corrector anti-imperfecciones MAC amazon.es 29,00 € Comprar

Lápiz de ojos

El eyeliner que usa Irene es para ti si no te haces la raya del ojo por que nunca te sale bien. Gracias a su punta fina que se desliza sin dificultad por la párpado conseguirás un resultado perfecto. Además es resistente al agua y de alta pigmentación.

Amazon Delineador de ojos NYX PROFESSIONAL MAKEUP amazon.es 9,90 € 8,43 € (15% de descuento) Comprar

Colorete mate

La influencer da un toque de color a sus pómulos pero sin brillos. Para ello usa el colorete Mate de Mac, con el que consigue un color de aspecto natural que permanece todo el día.

Amazon Mac Matte MAC amazon.es 34,00 € Comprar