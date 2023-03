La piel de Mar Flores es un secreto de estado, o lo era, porque hemos descubierto su truco para presumir de cutis jugoso, luminoso, hidratado y sin rastro de poros. La modelo y colaboradora televisiva tiene casi 250.000 seguidores en Instagram y son muchos los que, en cada post que sube, le preguntan qué hace para tener una piel perfecta y cada día más joven. "Sinceramente te recomiendo utilizar los productos de Atashi", ha sido una de sus últimas respuestas. Y es que al igual que la actriz Paula Echevarría, que usa la DD Cream de la firma, y la influencer Eugenia Osborne, que usa los productos para un efecto 'No MakeUp', Mar también se declara fan de los cosméticos de laboratorios Phergal.

La modelo opta por una rutina de belleza para tratar la piel y maquillarla con un resultado natural, radiante e instantáneo. Mar lleva años en el sector y de la moda y la belleza y por eso sabe cuando un productos es bueno o no, en los de Atashi afirma tener "confianza absoluta" porque detrás hay "grandes profesionales dermatólogos". Con una vida frenética y un montón de proyectos en marcha, Mar Flores no renuncia a sus rutinas de belleza y a dedicar un ratito de su tiempo a sí misma para mimarse. "Soy totalmente fan de los productos 'make up- no make up' de Atashi. También de la cosmética coreana, en concreto de la línea K-Bioferment, la he descubierto y de ahí no me muevo", explica. ¿Su favorito? El sérum reactivador de juventud, un tratamiento energético antiedad revitalizante multicorrector para pieles estresadas.

Está formulado con mijo dorado orgánico, un postbiótico que fortalece la piel y su microbioma; Ganoderma Lucidum, un hongo que pone la piel en modo joven reactivando la acumulación de colágeno y con excelentes resultados lifting; pracaxi-oil, que reduce manchas y minimiza poros; Novoretin, que potencia la producción de ácido retinoico natural; Iceawake, que reduce visiblemente el cansancio y las arrugas; y Creatine, que energiza y aporta vitalidad.

Desde la primera aplicación mejora la textura de la piel, la luminosidad y el tono. Además, elimina las rojeces, los poros dilatados, las líneas finas, las arrugas y la pérdida de firmeza.

Lo puedes comprar en Amazon. Ahora mismo tiene un 20% de descuento. De los 45 €, su precio recomendado, lo hemos encontrado por solo 36 €. Se usa una vez al día, preferiblemente de noche y necesitas muy poca cantidad, por lo que dura bastante.

