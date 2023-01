No haya nada peor -cuando hablamos de temas capilares- que estar una hora alisándote el pelo, salir a la calle y parecer, en cuestión de minutos, que has metido el dedo en un enchufe. El encrespamiento es ese gran conocido por muchas mujeres y da igual que tengas el pelo liso y fino o rizado y grueso, el encrespamiento afecta a todo tipo de cabello, aruinándote tu look y poniéndote de mal humor para el resto del día. Una opción es recoger tu pelo en una coleta o una trenza, pero aún así la humedad hace que los pelos se 'rebelen' y parezca que has dormido con ese peinado. Por suerte, existen productos que ayudan a domar el pelo (con vida propia) y lo suavizan al instante, incluso en los días de lluvia.

Entre los sérums mejor valorados en Amazon (y tiene casi 2.000 opiniones) está el OSIS MAGIC Anti Frizz Serum de Schawarzkopf, por su calidad y su precio (cuesta 10,99 €). Un sérum para todo tipo de cabellos que se puede usar sobre el pelo seco o mojado. Y que se convertirá en un aliado imprescindible contra los efectos de la humedad sobre el cabello, ya que, crea una película protectora sobre la fibra y la mantiene exenta de encrespamiento. Tras su uso, el cabello muestra un tacto suave y sedoso, y se mantiene durante todo el día libre de frizz, por lo que mejora su control y manejabilidad. Por no hablar del brillo que deja.

No es un producto nuevo, en comentarios de Amazon, hemos leído que hay quien en 2017 ya llevaba años usándolo. "Lo conozco desde hace años, lo gasto con el pelo mojado y con el pelo seco, me da un brillo como ninguno, y sé de lo que hablo porque pruebo con todo lo que me dicen que me dará brillo al pelo, pero luego solo este sérum lo hace de verdad, mi pelo tiende a encresparse y quedarse opaco y con este sérum se me queda brillante y sedoso", comenta.

El problema de este tipo de productos es que algunos dejan el pelo como apelmazado, pero este sérum también supera esa prueba. "Deja el pelo muy suave y brillante, sin apelmazar. Con poca cantidad ya es suficiente por lo que cunde muchísimo", comenta otra de las usuarias.

Amazon Crema antiencrespado Schwarzkopf amazon.es 14,80 € Comprar