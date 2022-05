Melissa Jiménez se ha sometido a un cambio de 'look' para dar la bienvenida al verano. La periodista ha decidido apostar por un color de pelo nuevo con el que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores y que se acabará convirtiendo en el color tendencia de esta temporada. En concreto, se trata del Rivera Brunette. En concreto, lo que se logra con esto es tener un pelo con tonos marrones en fondos oscuros y reflejos sutiles en algunos puntos estratégicos. Un detalle que provoca que el rostro cuente con una mayor luminosidad.

Sin duda, con este nuevo tono, la ex pareja de Marc Bartra ha conseguido obtener una melena morena muy favorecedora que hace que luzca un aspecto muy natural y cálido. Sin duda, el color perfecto para lucir durante estos meses de verano, ya que con sus reflejos se consigue que la cara se vea mucho más iluminada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Para este cambio de imagen, la periodista ha confiado en el salón de peluquería Anara, de la colorista y estilista Ana Lérida. Un lugar en el que también confían otras famosas como Nieves Álvarez, Amelia Bono o Marta Torné, que también han acudido en alguna ocasión para someterse a cambios de 'looks'.

La periodista no ha dudado en presumir de su cambio de imagen a través de sus redes sociales publicando varias instantáneas en las que aparece con su melena ondulada y su nuevo color de pelo. Unas fotografías que rápidamente se han llenado de numerosos 'me gustas' y comentarios alabando su gran cambio de imagen, ideal para disfrutar del verano luciendo sus mejores bikinis y bañadores como ya han hecho algunas de nuestras famosas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io