Adara Molinero no se ha esperado siquiera a la llegada del otoño para llevar a cabo un cambio de look radical: la ex gran hermana e influencer tenía ganas de pasar por la peluquería y hacerse algo totalmente nuevo... y vaya si lo ha conseguido. Adara ha sorprendido a miles de sus seguidores este mismo jueves compartiendo con todos ellos su corte de pelo, y no es para menos: la joven ha dejado atrás su larguísima melena para llevar ahora un estilo 'long bob' con flequillo tupido al más puro estilo Cleopatra.

Prácticamente todos sus seguidores han coincidido en lo mismo: sí, parece otra, pero también está guapísima, y es que el flequillo, aunque endurece sus facciones, también le resalta sus prominentes pómulos y le enmarca la cara de una forma no vista antes. Hasta ahora, Adara optaba por el pelo liso, algún recogido y, en alguna ocasión, por unas ondas hechas con tenacillas, pero ahora ha optado por un cambio radical que le sienta de maravilla.

Adara Molinero Instagram

Adara, además, ha querido compartir todo el proceso, y es que sabe que con más de un millón de seguidores, muchas chicas le van a preguntar por los detalles, así que ha querido adelantarse y enseñar cómo ha sido todo de principio a fin.

Parece que las influencers del momento están apostando por cambios de look en septiembre, y además muy parecidos: hace sólo unos días, Anita Matamoros, que acaba de confesar el problema de salud que le trae por el camino de la amargura, sorprendía también con un nuevo corte de pelo: se ha cortado su larga melena, se ha aclarado el tono y se ha dejado flequillo, un estilo muy setentero que le también le sienta de maravilla.

