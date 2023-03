Alberto Dugarte es unos de los mejores maquilladores del mundo. Recién llegado a España, tras acompañar a Isabel Pantoja en su gira americana, el maquillador participa en Expo Beauty Barcelona, donde deleitará a los presentes con su conocimiento como maquillador de la mano de Organic Nails en un show increíble como es Fusión Art.

Apasionado, soñador, trabajador y carismático, son los ingredientes que han llevado a Alberto Dugarte a ser uno de los maquilladores más solicitados por celebridades como Ana Obregón, Isabel Pantoja, Georgina Rodríguez, Cristina Pedroche y Paz Padilla, entre otros rostros conocidos. En su curriculum también aparecen programas como 'Mask Singer', 'Viva la vida', 'Idol Kids' y 'Got Talent', pero no todo ha sido fácil.

Cuenta, como si de una travesura se tratase, que cuando le llamaron para darle la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo pensó que se trataba de una broma y les pidió un mail con los detalles y que ya confirmaría. Aún hoy, le cuesta creerlo. Hablamos con Alberto de su pasado, presente y futuro.

Guillermo Jiménez / HEARST

¿En que trabajo te sientes mas cómodo?

Me siento cómodo en todos los estilos. Los programas me gustan por el reto del tiempo. Pero me gusta trabajar en todos los ámbitos tanto espectáculo como belleza.

¿Cómo imaginas un rostro a la hora de maquillar?

Yo veo un lienzo en blanco que me permite dar luz, mejorarlo. Una base para crear, modificar, sacarle partido.

¿De dónde sacas el tiempo?

Yo mismo a veces me pregunto de dónde saco el tiempo, porque al final estoy metido en todo. Creo que el secreto es dormir poco y trabajar todos los días de la semana y no me cuesta porque amo lo que hago.

¿En ocasiones has comentado tus difíciles inicios?

Mis inicios fueron muy difíciles. Al principio enviaba mi cv y trabajos a agencias de modelos, maquilladores, televisiones y o no me respondían o me decían que no. Pero yo creía en mí y seguí. Hice muchos intercambios para publicar mis trabajos en las redes de aquellos años que me servían para exponer mi trabajo y darme a conocer para encontrar una oportunidad.

Has maquillado a Ana Obregón, Paula Echevarría, Paz Padilla, Isabel Pantoja... ¿Acaba naciendo una amistad?

Los maquilladores, al final, somos un poco psicólogos. Después de tanto tiempo juntos nos acabamos haciendo amigos. La intimidad del camerino es un lugar de confidencias que si se grabara sería número uno en cualquier reality (risas). Intimamos y conectamos mucho porque en esos momentos previos se mezclan nervios de la actuación o el programa, con relajación, creando una conexión muy bonita.

¿Qué destacas de Ana Obregón o Isabel Pantoja?

Decir que las dos son muy perfeccionistas y cuidan al máximo todos los detalles de sus estilismos. Me gusta que las artistas con las que trabajo sean súper exigentes y perfeccionistas, eso hace que yo siempre esté en activo y con las armas cargadas para que estén espectaculares, dando lo mejor de mí.

¿Cómo has conseguido ese aire renovado y juvenil de Isabel Pantoja?

Isabel Pantoja tiene un antes y un después de pasar por 'Supervivientes'. El reality mostró a una Isabel natural donde se quitó esa carcasa que tenía de maquillaje y peluquería, como muy perfecta, y la vimos con sus raíces, sin maquillar, con su bañador… La rejuveneció mucho estar con compañeros jóvenes y de diferentes caracteres. Al llegar de Honduras, me puso el camino muy fácil para asesorarle en un look más sutil, menos marcado de ojos y más luminoso.

Consigues que sus estilismos sean virales como él recogido de las Campanadas de Paz Padilla, en 2019. ¿Cómo lo haces?

A mí las artistas me llaman para sus locuras. Paz Padilla dijo 'yo no quiero ir de guapa y elegante, yo soy cómica y quiero una imagen y llamativa y dar que hablar'. Lo maravilloso es que me dejan trabajar y acaban convirtiéndose en virales, como la portada del disco de Pantoja; el pelo Azul de Jorge Javier; o el último look de Tamara Gorro en los premios Idols.

¿Cómo es trabajar con Georgina Rodríguez?

La conocí en 'Mask Singer' donde soy director de peluquería y y maquillaje en Antena 3. Fue la primera 'Máscara' que hice y surgió el flechazo. Después me llamó para trabajar con ella en su reality y viajar por todo el mundo. Tuve las suerte también de maquillar y peinar a Cristiano y la verdad que ella es muy linda y lo pasamos increíble.

¿Te gustaría que te llamará la reina Letizia?

Me gusta mucho ella. La veo siempre acertada. Sé que a veces ella misma se ocupa de su maquillaje, pero como buena Reina que es, que me llame que ya la maquillo yo (risas). Mi sueño es sacar mi propia línea de maquillaje así que aprovecho Expo Beauty Barcelona para ver si lo cumplo.