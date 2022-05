Sarah Loinaz reconoce que su victoria en 'Miss Universo España' le ha cambiado la vida. Hace ya seis meses que fue coronada y no para de trabajar en el mundo de la moda donde empezó por casualidad aunque ahora es su profesión y donde quiere centrarse. Sarah, de 23 años, que tiene ganas de volver a enamorarse porque rompió con su novio tras ganar el certamen, cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Su padre es vasco y su madre marroquí y ella, por primera vez, confiesa cuáles son sus creencias. "Yo soy musulmana, y es la primera vez que lo digo. Porque tenía ese miedo por si me decían que no llevo a cabo mi religión como les gustaría a otros. Todas las religiones son el mismo camino para llevarte a una fe. Yo de pequeña iba a misa con mi abuela los domingos. Con esto te quiero decir que me he criado en una libertad plena. A mí las mujeres de Marruecos me han apoyado mucho", afirma.

Sarah Loinaz protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' y, además de hacer balance de su reinado y desvelar sus planes de dejar Málaga e instalarse en Madrid, posa con las tendencias de moda para la nueva temporada. La joven te muestra las prendas de primavera-verano que no pueden faltar en tu armario. "La vida me ha cambiado mucho, ha sido una experiencia muy enriquecedora. He conocido a mucha gente, estoy viajando más que antes y he valorado mucho las cosas", cuenta.

Luis Manuel González

Sarah lleva un precioso trikini en color fucsia, de Claudia Saer Swimmwear. COMPRAR

Luis Manuel González

La modelo, con vestido de Vertize Gala, 390 € COMPRAR, y pendientes de Arraiz, (c.p.v.).

Luis Manuel González

La Miss Universo España viste un mono de PrettyLittleThing, 126 € , y pendientes de George Wittles, (c.p.v.).

Luis Manuel González

Sarah luce un top de PrettyLittleThing, 29 € y pantalón de PrettyLittleThing

45 € , y zapatos de Mango, 29,99 € .

Luis Manuel González

La modelo lleva un top y pantalones de Lina Boutique, (c.p.v.), y pendientes de George Wittles, (c.p.v.).

Luis Manuel González

Sarah Loinaz luce un vestido de la firma Dolce & Gabbana, 1.650 € , y sandalias de Valentino, 790 € .

Mi belleza al descubierto

Antes de acostarme… Me gusta tener la cara muy hidratada. Me lavo la cara y me pongo una crema como si fuera una mascarilla facial.

Mi producto de belleza ideal… Un bálsamo labial.

En mi bolso siempre hay… Un gloss.

Tardo en maquillarme… Diez minutos.

Voy a la peluquería… Cada dos semanas.

Ejercicio… He empezado a hacer Pilates.

Dieta… Intento lograr un equilibrio, pero no estoy obsesionada.

Mi fondo de armario… Una chaqueta negra.

Cirugía estética… Sí, me aumenté el pecho, pero no la nariz ni los labios.

Tratamientos de belleza… Sí, faciales, en el centro de belleza de Cuca Miquel.

Sarah Loinaz, sus productos de belleza favoritos Labial de Dermacol Dermacol Amazon 10,48 € COMPRAR Aceite sérum oleoso Longwell Retoke Online 12,99 € COMPRAR Base de maquillaje Dermacol Amazon 11,10 € COMPRAR Crema ultra hidratante Cuca Miquel 50,00 € COMPRAR

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Luis Manuel González. Coordinación: José Toré y Cres del Olmo para la Organización 'Nuestra Belleza España'. Maquillaje y peluquería: Carlos García para JJ Matamoros, Andony Artiles y Janira García. Agradecimientos: Los Olivos Beach Resort en Costa de Adeje, Tenerife. www.losolivosbeachresort.com

