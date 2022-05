Camila Rojas posa con los mejores looks para la temporada primavera-verano. La actriz, de origen colombiano pero afincada en México, triunfa en medio mundo con 'Pasión de Gavilanes 2', donde da vida a Muriel Caballero, serie que ha venido a promocionar a Europa. Durante su paso por Madrid, además de brillar en la alfombra roja de los premios Platino, Camila Rojas recibió al equipo de DIEZ MINUTOS con quien repasó su trayectoria personal y profesional. La joven se confesó fan de la primera temporada de la producción y afirmó que no se creía que la habían seleccionado para el papel. "¡Imagínate!, esto es un sueño hecho realidad. Lo veía difícil y no pensé que me seleccionarían para un proyecto tan importante. En su día hice el casting y me olvidé. Dos meses después me llamaron para avisarme de que el personaje era mío. Me quedé tan en 'shock' que no se lo conté a nadie hasta pasado un tiempo", aseguró.

Camila Rojas es la primera de su familia que se dedica al mundo de la Interpretación y, aunque confiesa que tiene el corazón ocupado, entre sus planes inmediatos no está el tener hijos. La actriz se convierte en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y posa con la moda más elegante para esta primavera-verano. Melissa Villarreal elige sus looks favoritos de Amazon Fashion.

Beatriz Velasco HEARST

Con un porte regio, la actriz posa con un vestido blanco con plumas fucsia de Esther Noriega, 1.280 €, COMPRAR; brazalete de Aristocrazy, 125€, COMPRAR; y pendientes de Elixa, 55 € COMPRAR.

Beatriz Velasco HEARST

Con un look 'working girl' en azul: pantalón de Zara, 49,95 € ; chaqueta de Zara, 69,95 € ; top blanco de Zara, 22,95 € ; y bolso en color crema, 99,95 € . Las sandalias plateadas son de Unisa, 115 € ; los pendientes, de Elixa, 35 € COMPRAR; y la gafas de sol, de Tom Ford (c.p.v.)

Beatriz Velasco HEARST

Como una 'gavilana' con top troquelado beige de Maje, 255 € COMPRAR; pantalón bombacho de Rüga, 73,50 € COMPRAR; sombrero de Casa Yustas, 143,95 € COMPRAR; botines de Uterqüe, 88,99 € ; collar de Zara, 12,95 € ; pendientes de Elixa, 29 € COMPRAR; y anillos de Aristocrazy, 89 € cada uno COMPRAR.

Beatriz Velasco HEARST

con un vestido blanco de encaje de Camaleónica, 249,90 € ; pendientes de Elixa, 29 € COMPRAR ; y anillo de la misma firma, 29 € COMPRAR

Beatriz Velasco HEARST

La diva latina, majestuosa con un vestido rojo con falda de plumas de Esther Noriega Couture, 1.880 €, COMPRAR ; brazalete de ASOS, 55 € ; pendientes de Zara,17,95 € ; y anillos de Elixa, 29 € COMPRAR

Mi belleza al descubierto

Beatriz Velasco HEARST

Eres presumida… ¡Antes más!

Te gustan las cremas… ¡Uf!, tengo un montón para casi todo.

Cuidas tu cuerpo… Sí, además soy gimnasta.

La moda te va… Claro, pero tampoco le presto mucha atención.

¿Eres partidaria de la cirugía estética? Por supuesto. Yo me he operado los senos, pero es que tenía mucho. Quería que me hubieran quitado más, quedarme como una plancha, pero no podía ser.

Camila Rojas posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Beatriz Velasco HEARST

Redactora: Belén Alonso. Fotos: Beatriz Velasco. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: Hotel Orfila. C/ Orfila, 6. 20010 Madrid. Teléfono 917 02 77 70 hotelorfila.com

