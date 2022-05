Elena Furiase Gtres Embarazadísima, la actriz apostaba por el blanco para lucir su tripa sin disimulos ante los fotógrafos. Lucía un diseño de Alejandro de Miguel ajustado al cuerpo con un corpiño con lentejuelas a juego con la gargantilla y una espectacular sonrisa contando los días para salir de cuentas.

Juan Betancourt Gtres El actor de 'Alta mar' apostaba por un sobrio traje en negro. Elección muy repetida entre los hombres y que nunca falla.

Carolina Gaitán Gtres La protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso' lucía un espectacular vestido negro con escote asimétrico y una gran apertura en la falda que dejaba al descubierto sus piernas y sus zapatos transparentes.

Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz Gtres Una de las parejas más sorprendentes en la alfombra roja han sido la de los presentadores de la gala. Con un espectacular vertido, la actriz de Sky Rojo dejaba ver sus trabajados abdominales, mientras que el director de 100 días con al Tata apostaba por el marrón para su traje, a juego con la camisa y una llamativa pajarita roja.

Mar Saura Gtres La periodista, que actualmente cuenta con un espacio de entrevistas en Instagram a las grandes personalidades mexicanas, apostó por un mono rojo con pantalón de campana, encaje en el corpiño y un escote de infarto, acompañado por un pañuelo al cuello.

Antonio Valázquez Gtres El actor, tal y como nos tiene acostumbrados, se salía de lo tradicional dando un toque de color al look con su chaqueta, pajarita y zapatos en tonos rojos.

Marta González de Vega Gtres La actriz madrileña y guionista de 'Padre no hay más que uno' o 'A todo tren', eligió el blanco para su look en el photocall con transparencias en el escote.

Begoña Vargas Gtres La actriz de 'La otra mirada' y 'Alta mar' ha seducido a todos con su vestido que más parecía un conjunto de dos piezas. Totalmente asimétrico nos dejaba ver su trabajado abdomen y sus piernas estilizadas gracias a unas sandalias de gran altura.

Jesús Mosquera Gtres El actor de Toy Boy ha apostado por un clásico smoking en una de sus primeras alfombras rojas internacionales.

Maggie Civantos Gtres La actriz ha dado un cambio radical de imagen pasándose al moreno para su último proyecto, 'Express', que está actualmente en promoción. Para la alfombra roja ha apostado por un elegante vestido asimátrico en negro y plata con unas sandalias a juego.

Jesús Castro Gtres El actor de 'Brigada Costa del Sol' apostaba todo al azul con este elegante traje de chaqueta cruzada. Elección perfecta a juego con sus ojos.

Ilse Salas Gtres Fiel a su estilo sencillo, la actriz de una de las series mexicanas de más éxito de Netflix, '100 días para enamorarnos', ha lucido un vestido de gasa con bolsillos en rojo que ha combinado con unas sandalias en color negro.

José Lamuño Gtres Después de 'Física o Química: el reencuentro', el actor asturiano, considerado entre los 50 actores españoles más guapos, ha posado en el photocall de los Premios Platino con este smoking. Todo un clásico.

Carlos Bardem y Cecilia Gessa Gtres La pareja de actores ha posado muy unida a en el photocall. Él de negro, ella de blanco. ¿Habrán cambiado de idea al respecto de sus planes de boda?

Paula Usero Gtres Más seria de lo que nos tiene acostumbrados pero como el mismo toque de color que siempre, la actriz de 'Luimelia' ha apostado por el azul y el rojo para dar un toque de vida a la alfombra roja.

Itziar Castro Gtres De rojo pasión y con una amplia sonrisa, la actriz que disfruta de los aplausos por su papel en 'Érase una vez... pero ya no' con Sebastián Yatra, lució un elegante mono rojo en gasa ajustado bajo el pecho y con un escote en forma de V que le favorecía por completo. Una elección perfecta.

Alejandro Nones Gtres El elegante actor venezolano que está a punto de estrenar la 3 temporada de '¿Quién mató a Sara?' , y al que se le relaciona estos días con Geraldine Bazán, acudió elegante con el look que nunca falla: traje negro.

Cristina Castaño Gtres La actriz de 'La que se avecina' y 'Lo dejo cuando quiera' ha apostado por un vestido de fantasía en tejido gaseoso y tono azulado que ha sido todo un acierto.

Andrea Duro Gtres La joven ha hecho un parón en las celebraciones de los éxitos de su chico, el jugador de pádel Ale Galán, para acudir a la alfombra roja con una elegante y ajustado vestido negro anudado al cuello con pedrería que ha sido todo un acierto.

Darko Perik Gtres El conocido actor por 'Mar de plástico' y 'La casa de papel' no se ha querido perder la fiesta de los Premios Platino luciendo un traje negro con camisa blanca.

Edu Rosa Gtres Como si de un superhéroe se tratase, el actor de 'La casa de las flores' o 'Poliamor para principiantes', ha posado bien recto ante los fotógrafos, distanciándose un poco del look tradicional para apostar por un traje con tonos azules anudado con un fajín azul a la cintura.

Alejandro Speitzer Gtres El oscuro galán de 'Oscuro deseo' ha querido dar color al photocall con un brillante camisa en tonos rosas y dorados y un traje con detalles en oro.

