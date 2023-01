Para Valeria Vegas, dar una entrevista para la sección 'Gente con estilo' de Diez Minutos ha sido prácticamente un sueño hecho realidad. Ella misma nos lo confesó en la conversación que tuvimos con ella recientemente, en la que nos dijo que le parecía increíble verse en las mismas páginas en las que habían aparecido algunas de las divas que han marcado su vida (como Alaska, Lola Flores o Sara Montiel), y donde también se sinceró sobre sus nuevos proyectos profesionales, su parte más personal al lado de su chico y también sobre su infancia o incluso el bullying que sufrió entonces: "Me insultaban llamándome Alaska o Almodóvar, cuando la norma era que te tenían que gustar las Spice Girls. Para mí era un halago", reveló.

Ahora, aquel 'patito feo' se ha convertido en el cisne que siempre fue en su interior, y Valeria triunfa con sus obras: si La Veneno le trajo la fama, ahora prepara un nuevo proyecto sobre Nadiuska: "Fue un fenómeno social de los setenta. Su vida nunca se ha contado bien y se ha quedado en el olvido". ¿Repetirá exitazo?

De momento, Valeria estaba encantada de aparecer en nuestras páginas, y lo ha hecho posando como una verdadera diva con las tendencias más sexies. Referentes, claro, no le faltan...

Quedamos con Valeria en uno de los locales de moda de la capital: Marta, Cariño! Un lugar dividido en cuatro espacios: restaurante, cocktail-bar, club, bombonera y, además, una terraza. Un local en el que puedes disfrutar de una amplia carta gastronómica, de cócteles, y donde la diversión está asegurada con la música de los mejores DJs y actuaciones en directo.

Mi belleza, al descubierto

Antes de irme a la cama...

Me lavo los dientes y me desmaquillo. No tengo la costumbre de ponerme crema de noche. Sé que es un error.

En mi neceser de viaje siempre llevo...

Maquillaje y lima de uñas. Me da mucha rabia cualquier imperfección en las uñas.

Mi perfume...

Alterno Narciso Rodríguez con Giorgio by Beverly Hills.

Mi producto de belleza ideal...

El corrector de ojeras y mascarilla facial.

Ejercicio...

Me encantaría ser una leyenda del fitness, la Jane Fonda del siglo XXI, pero detesto el ejercicio.

Dieta...

Estoy con el ayuno intermitente

Cirugía estética...

A favor. La practico menos de lo que me gustaría. Mi nueva meta es el marcaje mandibular

