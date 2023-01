Bea Jarrín posa con la moda de mujer más original y colorida

Bea Jarrín tiene claro quién es su gran amor: su profesión a la que lleva dedicada más de 20 años. La periodista se vio salpicada por la polémica entre Jorge Pérez y Alba Carrillo y la colaboradora llegó a asegurar que la periodista tonteó con el guardia civil en la famosa fiesta de Unicorn. Después de la tempestad llegó la calma y la leonesa ha pasado página y solo quiere continuar con su trabajo en televisión donde colabora en programas como 'Fiesta' o 'Cuatro al día'. Como amante de la moda, la colaboradora se convierte en modelo por un día y posa con la mejor moda para nuestro 'Gente con Estilo'.

Bea Jarrín nos cuenta de dónde le viene su pasión por la moda. "Desde pequeña, porque mi abuela era modista. Así que yo he crecido entre agujas y dedales. De los retales que le sobraban, yo hacía los vestidos a la Barbie. Y después he estado rodeada de amigos que se dedicaban a la moda" y añade que, en algún momento, le gustaría diseñar siempre con ayuda de un diseñador. "En una ciudad como en Madrid, que nadie te juzga, me ha dado mucha libertad para vestir como yo quiero... En León me llamaban rara por ponerme unos pantalones con lentejuelas con una sudadera". dice. A continuación, la periodista posa con la moda más atrevida y colorida de la temporada.

La periodista viste chaqueta con flecos 175 € COMPRAR de Bsb; jersey, 113 € y falda, 113 €, ambas de la firma Gaudí COMPRAR y anillo, 156 € de Swarovski,

Bea Jarrín lleva un vestido 200 € de Marciano by Guess, ; zapatos 232 €, COMPRAR de Magrit y cadenas, 239 € cada una, de Thomas Sabo.

La periodista lleva un abrigo, 790 € COMPRAR de Allegra; pantalones de MB2Clothing (c.p.v.); botines, 120 € de Martinelli; anillos de Pensaventos Spain, (c.p.v.), y chistera de La + Chula (c.p.v.).

La leonesa viste chaqueta, 300 €, y pantalón, 200 € de Marciano by Guess, ; body, 84,99 €, de Triumph, y anillo, 210 € de Swarovski.

Bea Jarrín luce un vestido, 210 € COMPRAR, de Allegra, 210 , y botas de ante, 385 € COMPRAR de MagriT.

Cita en... Ginkgo Restaurante & Sky Bar

Quedamos con Beatriz en uno de los mejores locales de la ciudad, Ginkgo Restaurante & Sky Bar. Un lugar que ofrece una increíble carta asiática, española y con tapas internacionales. Situado en la última planta de uno de los edificios de la Plaza de España madrileña, se pueden contemplar las mejores vistas de la capital mientras disfrutas de su gastronomía y sus cócteles.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Dependiendo de las horas y de lo agotada que esté. Pero me gusta desmaquillarme en condiciones y me pongo sérum.

En mi cuarto de baño siempre hay... De todo. Es una fantasía. Tengo millones de cosas.

Mi perfume favorito... Me encantan los perfumes masculinos.

Cirugía... Sí, pero siempre en manos de profesionales. No me he hecho nada. Sólo bótox.

Mi producto de belleza ideal... Las aguas micelares, cremas con protección y un sérum.

Voy a la peluquería... Claro, porque el rubio es de bote. Voy una vez al mes, porque las raíces sólo le han quedado bien a Madonna.

En maquillarme tardo... Unos diez minutos...

Bea Jarrín, sus productos de belleza favoritos Base de maquillaje fluida Saigu Cosmetics Saigu Cosmetics 32,00 € Comprar Polvos translúcidos efecto terciopelo Saigu Cosmetics Saigu Cosmetics 30,00 € Comprar Iluminador Saigu Cosmetics Saigu Cosmetics 26,00 € Comprar Pintalabios Velvet con ácido hialurónico Saigu Cosmetics Saigu Cosmetics 22,00 € Comprar

Beatriz Jarrín posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

