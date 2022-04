Esmeralda Pimentel grabará en Madrid algunas escenas de la serie Montecristo , junto a William Levy, el próximo mes de mayo.

La conocida actriz mexicana Esmeralda Pimentel estrena el próximo 27 de mayo en España la película En otro lugar, que protagoniza junto a Pablo Puyol -a quien vemos actualmente convertido en el inspector Durán en la serie de RTVE Servir y proteger- y Miguel Ángel Muñoz -recordado por encarnar a Alonso Núñez de Losada en Amar es para siempre (Antena 3) y quien próximamente se convertirá en el cantante Julio Iglesias en el biopic sobre Miguel Bosé.

Tras sus últimos trabajos, Las bellas y las bestias (2018), El candidato (2020) y la serie española La templanza (2021), la protagonista de Enamorándome de Ramón se ha embarcado en este largometraje rodado en Cantabria a finales de 2020 a las órdenes del director Jesús del Cerro -responsable también de la serie de 2001 Un paso adelante, donde coincidieron Pablo Puyol y Miguel Ángel Muñoz.

Esmeralda Pimentel, que pronto se embarcará en otro importante proyecto cuyas escenas se rodarán entre Madrid y otras ciudades -Montecristo-, junto al reconocido William Levy (Café con aroma de mujer), interpreta en la película a Paula, una joven mexicana de la que se enamora Pedro (Miguel Ángel Muñoz), arquitecto en paro que llega, junto a su tío Luis (Pablo Puyol, médico también desempleado, al pueblo remoto de Cantabria donde ella vive.

La comedia romántica, que en principio iba a llevar el título Dos vacas y una burra, aborda desde el humor el neorruralismo y el triunfo del amor en el entorno idílico de las tierras cántabras, donde el paisaje, las gentes y los animales cambiarán la vida de los protagonistas. La historia gira en torno a la herencia que recibe Pedro de su abuelo, Paco, un reputado arquitecto que emigró a México para hacer fortuna y a quien él no llegó a conocer. En concreto, lo que hereda Pedro son dos vacas y una burra. Cuando vayan a buscar a los animales al pueblo con idea de venderlos, algo les cambiará sus planes y sus vidas.

Completan el reparto, entre otros, Mamen García, Adriana Torrebejano (El secreto de Puente Viejo), Mario Pardo (Cuéntame cómo pasó), y el rumano Codin Maticiuc, popular en Rumanía por protagonizar el mayor éxito de cine en su país, Miami Bici.



