Mugë no supera el engaño de Akin, de quien llegó a enamorarse profundamente. Una vez que lo tiene frente a frente, la mujer pierde el control y se abalanza sobre él. El resultado es que Akin yace inconsciente en el suelo.

La doctora teme ser pillada con las manos en la masa, por lo que, con sumo cuidado, arrastra el cuerpo del que fue su amado por toda su casa. Necesita esconderlo y ganar tiempo, pensar fríamente qué es lo que va a hacer ahora. De repente, observa que en una de las ventanas está su madre. Müge tiene que resguardarse en la espesura de la noche para evitar ser descubierta. Con mucho sigilo, logra entrar en una de las estancias más alejadas de la gran mansión y así pasar a la propiedad sin ser vista.

Por otro lado, Sancar está destrozado después de descubrir lo injusto que fue con Nare. Ella nunca le engañó con ningún tipo, fue Akin quien la agredió y, por eso, se lanzó desde una de las montañas. El hombre llega hasta la cabaña donde tan buenos momentos pasó con su exnovia y ahí rompe a llorar amargamente.

Nare llega minutos más tarde y trata de consolarlo. No le miente, es cierto que está muy dolida porque él no creyó en sus palabras, pero ya no siente rencor por eso: “La culpa de lo que pasó no fue ni tuya, ni mía”. Después, abraza a su amado. Pasan mucho tiempo así y ella se queda dormida. Sancar, con sumo cuidado, la coge en volandas y entran en la cabaña. A continuación, la acuesta en la cama y la arropa.

Menekse quiere librarse de Nare para siempre

Lejos de allí, Menekse está cada vez más segura de que su matrimonio peligra por la presencia de Nare. La mujer no está dispuesta a que otra le arrebate a su marido. Así pues, toma la decisión de visitar a su familia a espaldas de Halise y el resto del clan Efeoglu. Tras hablar con su hermano, le exige que la ayude a deshacerse de Nare: “Tenemos que hacer algo para que esa tipa se marche de aquí para siempre. A la segunda no fallaremos”.

