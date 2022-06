En el capítulo 3 de El Sultan, Solimán bautizó a la joven con un nuevo nombre y la convirtió en su concubina favorita, lo que provocó los celos de Mahidevran. Las primeras medidas de Sultán Solimán no están siendo del agrado de sus súbditos. La subida de impuestos a comerciantes de Venecia ha provocado un malestar generalizado. Algo que gusta mucho a sus oponentes, quienes están dentro, incluso de su propia corte. El Sultán debe sopesar muy bien en quien confiar, pues los traidores comienzan a emerger.

Mientras estos comienzan a conspirar en su contra, el Sultán se infiltra junto con Ibrahim entre el pueblo llano. La pareja de amigos, ocultando su identidad, comienza a preguntar a algunos de los vecinos qué opinan acerca de su nuevo monarca. Los comentarios son más que positivos y Solimán regresa a su palacio con una sonrisa en los labios ¿Durará la buena opinión que la gente tiene de él?

¿De cristiana a musulmana?

Por su parte, Hurrem sigue maquinando a su favor. La joven se cita con Sümbül en uno de los pasillos de palacio y le ruega que se ponga de su lado. Le detalla su plan para convertirse en Sultana y le asegura que si le ayuda, él será príncipe: “Yo le diré a Solimán que te dé ese título y también oro y joyas”. El eunuco, cuya ambición es desmedida, acepta de inmediato. No obstante…¿Será real la fidelidad que le jura a Hurrem o todo es pura fachada?

Antes de dar por finalizada la conversación, Sümbül le recuerda a Hurrem algo muy importante. Si en verdad desea ser Sultana, debe convertirse. “Tienes que ser musulmana o, de lo contrario, nadie te aceptaría”, le explica. La chica se queda sopesando la idea de dejar a un lado su religión y cambiarla por otra: “Es un precio que sé que debo pagar".





Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io