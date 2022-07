Hoy en Amar es para siempre, Fausto, por medio de Emilio, entrega a Fran la llave para que Carmen salga la clínica de reposo. El hombre quiere ayudar a la mujer a toda costa y, si para eso, tiene que entrar en contacto de nuevo con su hijo, no dudará en hacerlo. Gracias a un último y rápido movimiento, se consigue liberar a Carmen de su encierro y la mujer se marcha a casa de su sobrino, tras lo sucedido en el capítulo de ayer de Amar es para siempre

Superado un shock por lo vivido estos últimos días, la viuda de Germán se sienta con Fran y le cuenta la verdad acerca del abandono de su padre. Cree que ya es momento de poner las cartas sobre la mesa y contar por qué Fausto se vio obligado a dejar a su familia. ¿Lo entenderá Fran o seguirá manteniendo las distancias con su progenitor?

Rubén se siente frustrado y Cristina trata de consolarlo

Por otro lado, Medina y Sonia descubren que no es tan fácil cuidar a un ser vivo como ellos se pensaban. ¿Querrá decir esto que no están preparados para ser futuros papás? Mientras tanto, Rubén se siente frustrado al no encontrar la solución a la enfermedad que asola España y Cristina no sabe cómo consolarle. Quiere ayudar al doctor, pero siente que no tiene los medios necesarios para hacerlo.

Cerca de allí, Los Gómez buscan la manera de ayudar a Catalina a superar la muerte de Adrián, pero esta no se deja. A su vez, Carmen se encuentra a salvo en casa de Fran, pero teme la reacción de Uriarte y Raúl cuando sepan que ha abandonado la clínica de reposo.

