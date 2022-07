En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, la buena sintonía entre Fran y Paloma reúne a esta con su antigua amiga Coral, quien ha llenado el vacío por la muerte de su madre con la ilusión de tener su propio hijo. Por otro lado, tras confirmar su embarazo, Penélope es incapaz de decirle a Ismael que está esperando un hijo de él. Y, mientras eso sucede, Cristina toma la decisión de volver a su casa y retomar su vida con normalidad tras su convalecencia. ¿Lo conseguirá la abogada?

Visitación ha conseguido trabajo como intérprete y rompe, definitivamente, sus lazos con Benivisión, para sorpresa de su socia. Afectada por el decaimiento de Benigna tras el abandono de Visi, Manolita decide echarle una mano en el videoclub y pasar tiempo con su amiga. Mientras tanto, la preocupación de Marcelino por Catalina luego de la muerte de Adrián va en aumento.

Quintero descubre que Carmen recibe ayuda de Fausto

Quintero descubre que Carmen está a punto de recibir ayuda de Fausto y que este mueve hilos para sacarla de la clínica. A su vez, Fausto da esperanzas a la mujer: su marcha del terrorífico hospital está cada vez más cerca y es que tiene un plan que involucra a su sobrino Fran.

Extraños sucesos en El Asturiano tienen a Pelayo cada vez más escamado y lo achaca al regalo de Socorro, la figura de don Pelayo. Por otro parte, Raúl descubre los verdaderos planes de Uriarte: hacer desaparecer Garlo y, por tanto, el legado de Germán. Además, Penélope recibe un regalo de alguien inesperado de su pasado: su marido, Santiago. Descubre qué más va a pasar esta semana en Amar es para siempre.

