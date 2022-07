En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, los Gómez inician una investigación sobre Enriqueta para poder ayudar a Sebas a salir de la compleja situación en la que se encuentra. Sin embargo, este no se toma muy bien que sus amigos se hayan metido así en su vida privada. Mientras tanto, Coral ha encontrado un médico capaz de tratar la hidrocefalia en bebés y está dispuesta a reunirse con él al margen de Raúl. Quiere hacer lo que sea necesario para que su hijo nazca sano y fuerte, como ya dijo a su suegra en el capítulo de ayer de Amar es para siempre.

En El Asturiano, Pelayo está preocupado por los métodos que emplea Emilio para poder rendir en el trabajo, sobre todo cuando no siente al 100% de energía. Pero una conversación con Marcelino apacigua sus sospechas. En otra parte del vecindario, Cristina y Rubén siguen trabajando por encontrar el origen de los casos de neumonía uniéndose más y más si cabe. Parece que la amistad que hay entre ambos está dando lugar a una relación mucho más profunda. ¿Tendrá futuro su incipiente amor?

Uriarte se topa con un obstáculo para llevar a cabo sus planes

Ismael confirma que Santiago robó la identidad de un paciente de Jaén para manipular a Penélope y que, al contrario de lo que piensa la ingenua maestra, no está enfermo, ni le queda poco tiempo de vida. El expresiadiario se promete a sí mismo hacer lo que esté en su mano para que su amada abra los ojos de una vez.

Uriarte se topa con un obstáculo inesperado para llevar a cabo sus planes: el propio Raúl, que no quiere que Garlo termine descapitalizada. Mientras tanto, el día del cumpleaños de Medina, Sonia le prepara una sorpresa a la altura de sus posibilidades sin escatimar en detalles romanticones.

