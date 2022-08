Hoy en Servir y Proteger, los policías confirman que el hombre del operativo era el Fantasma. Ahora se sienten aún más frustrados porque la captura del famoso criminal no ha salido como ellos esperaban y todo por culpa de la intromisión de Alberto. Este puede pagar muy caro haber arruinado un plan tan minucioso como el orquestado por los agentes de Distrito Sur.

Por otro lado, Isa ha descubierto que Bremón movió sus hilos para conseguirle un empleo mejor y discute con su padre. No está de acuerdo con que haya maniobrado a sus espaldas para que le den un puesto en oficinas. “Me hubiera gustado llegar hasta aquí por mis propios medios y no por ser la hija de quien soy”, comenta la joven bastante enfadada.

Antonio recibe el alta médica

Cerca de allí, Soledad queda en libertad tras probarse que es inocente y que fue Marián la persona que acabó con la vida de Domingo, como vimos ayer en el capítulo de Servir y proteger. Estos últimos acontecimientos hacen que Sheila cambie de opinión. La adolescente decide irse a vivir con su madre lejos de Madrid y se despide emocionada de Espe: “Te echaré mucho de menos. Estaré aquí para lo que necesites”.

También en el barrio, Antonio recibe el alta y se incorpora a su puesto, pero Matías seguirá en el centro de salud como doctor. Ambos médicos deberán aprender a llevarse bien o, por lo menos, a tolerarse, pues se verán bastante seguido a partir de ahora. Entretanto, el psicólogo Fabián Soto ayuda a la policía a realizar un nuevo perfil del Fantasma. Creen que con un nuevo retrato del hombre, les será más fácil atraparle.

