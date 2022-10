Hoy en Servir y Proteger, tras una sesión con Fabián, Isidro propicia un acercamiento con su hijo Saúl. El hombre quiere recuperar la confianza y el afecto de su familia, pero para eso deberá dar su brazo a torcer y permitirles ciertas licencias. Noemí está encantada con el cambio de actitud de su marido y espera, por el bien de todos, que sea duradero.

Mientras tanto, Lorenzo muestra su verdadera cara cuando visita a Vega y le exige que pase droga dentro de la cárcel. «Este es uno de los negocios que más dinero me da y no pienso dejarlo escapar porque a ti no te apetezca colabora conmigo», comenta el recién llegado sin dejar a un lado su aire chulesco y dotes para manipular.

El mafiosos, además, le deja claro que está muy preocupado por el parón del tráfico de droga en la cárcel. Teme que alguno de los cárteles rivales entre en el juego y se lleven a sus clientes. Así pues, hay que empezar a retomar la compra-venta de sustancias cuanto antes.

Isidro no se quiere hacer cargo de la deuda de Gael

Por su parte, Gael recibe el acoso de Bonachera, el prestamista, para que le pague, como adelantamos en el avance de Servir y proteger de esta semana. Su salida de prisión después de haber sido considerado sospechoso en el caso del Fantasma está siendo de todo menos tranquila. Finalmente, la deuda recae en manos de Isidro, quien se niega a hacerse cargo de ella.

El patriarca de los Galván quiere entrometerse de nuevo en los líos económicos de sus vecinos. Bastante tiene ya con los suyos. Entretanto, en comisaría, los policías se enfrentan a un nuevo caso: el robo de un maletín con material radiactivo.