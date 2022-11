Hoy en Servir y proteger, Isma se hace cargo de un nuevo caso en comisaría. Esta vez se trata de una madre que ha sido asesinada. La investigación comienza y el joven agente no puede evitar pensar en su propia progenitora, de quien no sabe nada desde hace varios años. Poco a poco, pequeños fantasmas del pasado comienzan a aparecer y amenazó con destruir la apacible vida que tiene el agente en la actualidad.

Por otro lado, Noemí está harta de la apática actitud ese su marido y trata de hacer reaccionar. Sin embargo, ninguno de sus intentos tiene el resultado esperado. Mientras tanto, Lorenzo deja atrás su imagen de hombre noble e intachable y comienza a dejar entrever sus cartas. Por lo menos, con quienes más le interesa.

Vega teme que la asesinen en prisión

De nuevo en comisaría, Yolanda hace partícipes a sus compañeros de regresar a su puesto de trabajo cuanto antes, a pesar de las recomendaciones de Fabián, quien duda de que esté preparada para afrontar el estrés y desasosiego que conlleva su empleo. Al día siguiente, la oficial vuelve a ocupar su mesa dentro de las dependencias policiales, tras recibir el apoyo de sus compañeros.

Mientras tanto, Vega teme que la asesine en prisión y hace todo lo posible para no salir de su celda. Lo cierto es que los temores de la reclusa no son para nada infundados. Lorenzo falló en su primer intento de acabar con ella, pero no piensa rendirse antes de conseguirlo, como vimos en el capítulo de ayer de Servir y proteger. Así pues, mueve de nuevo sus hilos y organiza otro ataque contra la exinspectora.